Tem manezinho entre os 10 melhores grafiteiros do mundo. Segundo a revista escocesa StreetArt360, o grafiteiro Valdi Valdi (Thiago Valdi) entrou para o seleto grupo dos melhores grafites de janeiro de 2017. Ao lado dele, estão Obey Giant (EUA), Javier Barriga (Chile), Daniel Cortez aka Decertor (Peru), Jorit Agoch (Noruega), Achilles (Grécia) e Hopare (França), entre outros. A obra Crown of Flora foi feita no Córrego Grande e mostra a 'mãe natureza' e toda a exuberância da flora brasileira.



Catarina canta

Nada menos do que 30 músicos de diferentes épocas estarão juntos no palco do Teatro Ademir Rosa na próxima terça-feira para o show Catarina Canta. A apresentação, que encerra a agenda de shows do projeto Verão Cultural CIC 2017, da Fundação Catarinense de Cultura, reunirá a nata da música catarinense para uma noite de celebração ao talento da nossa terra. Será às 21h. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do CIC.



Tudo em casa

Os irmãos e sambistas Antônio Dourado, Eduardo Brasil e Sérgio Brasil, esse fundador do Quinteto Sambaí, estão empolgados com o novo negócio da família. Inaugurado em janeiro na praia de Itaguaçu, em Floripa, o Boteco Seo Brazil é uma homenagem ao avô dos músicos, o ator Waldir Brazil, um dos manezinhos mais ilustres dessa Ilha. Entre tantos feitos, o ator foi o responsável por lançar nos palcos outro ilustre mané, o poeta Zininho.

Deu bom

O boa praça Augusto Knorr, que há mais de três décadas é nosso Gerdau em Santa Catarina, anda todo faceiro com as últimas conquistas do filho. E não é pra menos. Geraldo Knorr está trazendo em sua bagagem um disputado diploma da Harvard Business School. Ele acaba de concluir o Program for Leadership Development, um dos mais importantes do mundo em administração e negócios. Bom para o mercado catarinense e melhor ainda para a Cassol, que já o tem como diretor de Logística do grupo. Como se diz, filho de peixe...

