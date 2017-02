O tão sonhado troféu Vince Lombardi, que premia o melhor time da temporada da NFL, chegará às mãos do vencedor do Super Bowl neste domingo, 5 de fevereiro, no NRG Stadium, em Houston, Texas.

A data marca a 51ª edição do campeonato esportivo mais assistido na TV americana, mas o clima quente da final não ficará só no estado do Texas. Ele também viajará por satélite, diretamente para as salas de cinemas do mundo e do Brasil, incluindo shoppings de Floripa e São José.



Radar

Cacau perguntou e a Secretaria de Estado da Defesa Civil respondeu: O radar meteorológico de Lontras está em operação desde 2014. Essa semana ele detectou as chuvas intensas e foi primordial para que a equipe pudesse emitir os avisos e alertas com antecedência. O ponto em que foi instalado foi definido por profissionais da área de meteorologia e não por políticos.



Bicho tá pegando

Mataram mais um, sexta-feira, no centrinho de Canasveiras. A vítima foi alvejada sentada no banco de um ponto de ônibus.

Em um mês foram mais mortes por assassinatos em Canas do que em dez anos.



Toques

Mexa-se

Boa notícia para quem anda perdendo o sono. Pesquisa da Universidade Stanford com insones comprova que caminhar uma hora quatro vezes por semana reduz à metade o tempo suplício à espera do sono. Com direito a um plus: passam a dormir uma hora além do habitual.



Desafios

Chico Vargas que estava na TVCOM passa a atuar na Coordenação de Esportes da Rádio CBN Diário, com o desafio de manter a liderança no segmento e colocar o conteúdo em outras plataformas está bem animado com o desafio.



What

O principal problema do WhatsApp é que quando alguém manda alguma coisa pensando ser o primeiro, você já recebeu a mesma coisa duzentas vezes no mesmo dia. Tem coisas que eles estão mandando agora que eu já recebi dezenas de vezes há dois anos. Esse é o lado ruim do aplicativo.



