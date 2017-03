Confira as fotos da coluna desta quarta-feira:



- Marina Magno, Monike Kretzer e Thais Lentz, beleza em dose tripla no Municipal da Raça sexta-feira no P12:

Foto: Adriel Douglas / Arquivo Pessoal

- Perfume de mulher se alastrou por toda a Lagoa no sábado:



Foto: Marco Cezar / Divulgação

- Janine Francalacci com seu melhor amigo, Lupércio Cunha, o pai do Duda, que veio passar o dia em Jurerê e almoçou no Acgua. O nobre advogado blumenauense chegou com o seu helicóptero de Balneário Camboriú, onde veraneia numa das mais belas coberturas de lá..



Foto: Vivi Rebello / Divulgação

Carla Dalcascagen, a dama de vermelho na festa do amarelo:



Foto: Marco Cezar / Arquivo Pessoal

Mário Motta com os filhos, Maria Carolina e Mario Aleixo, e a nora, Marina Coutinho, na encontro de gerações sábado na Lagoa. Glorinha, a esposa, ficou cuidando da mãe no apê do centro:



Foto: Carlos Mafra / Divulgação

Almoçando no restaurante do chef Narbal, a Lagosteria Rita Maria, os irmãos Tancredo, de tradicional e avaiana família da Ilha: