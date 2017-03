Colega Moacir Pereira comenta a ausência de políticos na passarela Nego Quirido na noite de sábado por ocasião dos desfiles das escolas de samba.



Foto: Cristiano Estrela / Agência RBS

Político que vai onde não gosta é aquele falso que o povo rejeita. Ganha mais ficando em casa.

Né?

Se o Estado é laico, por qual razão o Carnaval é regulado, ainda que de forma indireta, pela igreja católica? Que tal o Estado assumir o papel que lhe cabe e fixar a folia na primeira semana de fevereiro e pronto, deixando de lado o calendário da igreja e adotando o bom senso?

Assim, todos se planejam com antecedência e o país começa a funcionar mais cedo.

A festa continua

Não esqueçam, quem não teve tempo de curtir o Carnaval no centro de Floripa, sábado tem a última oportunidade com o "Quero parar, mas não consigo", que se concentra na Avenida Hercílio Luz, na frente do antigo Bardo Roma, reunindo a turma que está pedindo ajuda.

Fala sério

Um representante da coordenação da premiação do Oscar deveria ter assumido o microfone, pedido desculpas pela terrível falha e consagrado os dois filmes como vencedores. Seria o mínimo. E a grande figura da noite foi o diretor Jordan Horowitz, do La Land, pela esportividade e altruísmo demonstrados ao saber que o vencedor fora o concorrente Moonlight.

Toques

De novo - Sardá Junior pegou a mulher Mirela e foi passar o Carnaval na Espanha no apartamento do amigo Guilherme Siqueira, lateral do Valência. Há poucos dias o casal chegou de uma temporada em Orlando com os filhos.



Filipinos - A Milan Band, das Filipinas, teve na semana passada de ir até a Nicaraguá para renovar o visto e continuar tocando no Open Shopping de Jurerê, que lotou no Carnaval. Sábado os filipinos arrasaram na feijoada.



Falecimento - Notícia triste do Carnaval foi a morte, em Curitiba, da querida Misia, mulher do jornalista Pedro Leite, coordenador da Itapema FM.

Penitenciária vazia

Ao lado da Penitenciária Regional de Curitibanos, no planalto catarinense, foi construída uma penitenciária de segurança máxima. Mas, em plena crise no setor carcerário, a prisão está há aproximadamente um ano completamente vazia. Por falta de agentes de segurança, o presídio ainda não foi oficialmente entregue.

A hora do perdão

"Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia!/ Na imensidão de vosso amor, purificai-me/ Lavai-me todo inteiro do pecado/ E apagai completamente a minha culpa...".



(Trecho da música Volta Meu Povo, do padre José Weber, usada pela igreja católica nas missas da Quarta-feira de Cinzas)

Laguna

Amigas na faixa dos 18 anos de Jurerê foram sábado pela primeira vez para Laguna, onde está o melhor Carnaval do Sul do Estado, e só voltaram ontem. Adoraram. Uma delas achou a cidade de Anita parecida com algumas da Califórnia. Laguna Beach?

