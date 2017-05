Senador Dário Berger (PMDB) passa a ser o político catarinense mais importante no cenário nacional do momento. Semana passada foram três conquistas do ex-prefeito de Floripa: absolvição, mais uma, no STJ; indicação para a comissão que vai estudar a reforma da Previdência, um dos temas mais importantes dos últimos anos no Brasil, e, de quebra, Dário abocanhou a presidência da Comissão que cuida do milionário Orçamento do Senado Federal.

Sexta-feira, no Rodeio do CTG Os Praianos, Dário Berger, Valter Gallina, Degabler Machado e outras jovens lideranças do partido na região de São José comemoravam o momento na churrascaria O Gaitaço, onde o senador foi muito assediado.

Pai e padrinho

Agnaldo Loureiro, pai do prefeito Gean Loureiro, garante que quem lançou o seu filho na política foi ele, o pai, e não Esperidião Amin. "Na época o ex- governador tinha um candidato, engenheiro Marcos Bruza, que não foi eleito e eu consegui eleger o Gean vereador. O único padrinho do Gean na política foi eu e ele nem queria entrar de jeito nenhum. Todos que me conhecem na cidade sabem disso".

Na época, pai e filho eram filiados ao PDT e o Gean se elegeu com 776 votos, iniciado ali essa carreira de sucesso.



Começou a guerra

Pelas redes sociais, a disputa entre Lula x João Dória já começou. O ex-presidente, sem moral para falar de ninguém, ataca Dória chamando-o de coxinha e mauricinho que nunca trabalhou na vida, desafiando-o a mostrar sua Carteira do Trabalho. Dória não deixou por menos: gravou uma resposta e postou onde mostra sua carteira de trabalho assinada quando ele tinha 13 anos e diz de Lula aquilo tudo que o Brasil e o mundo já sabem.



Tudo bom

O show do Dire Straits lotou o P12 no sábado, que voltou a registrar uma média de idade que estava desaparecida da cidade. De tudo. Cabelinhos brancos com lindas mulheres e filhas, mistura que funcionou muito bem: grande show, grande platéia, grande noite.

Saturday night fever

Claudio Sabonete e Carlão Toniolo, com suas respectivas mulheres, comandaram o camarote mais concorrido de sábado no show do Dire Straits no P12. Muitos casais - inclusive Nicole e Eduardo Pinho Moreira, com um grupo de casais de Criciúma e Braço do Norte, muitos conhecidos e festeiros de Jurerê e da Ilha. Continuação com jantar no novo bistrô no Quay, ao lado do P12, do Roger Rodrigues e Peterson Ungarethi, onde as mesas já estavam reservadas.

Casa e decoração

Manolo Esteves traz para Florianópolis a primeira edição da Feira Casa Sul, entre 18 e 21 de maio, no CentroSul. Mais de 40 empresas do setor, de todo o país, vão apresentar novidades em Arquitetura, Design e Decoração. O evento é exclusivo para lojistas e profissionais da área.



Balanço final

A festa da folia já acabou, mas o assunto ainda rende. No sábado, 13 de maio, o grupo Oficina Crítica do Carnaval apresentará na Fundação Cultural Badesc, o Diagnóstico do Carnaval 2017, baseado em dados coletados durante os desfiles das escolas de samba da capital. Também serão reconhecidas sete iniciativas que valorizaram e contribuíram para a realização do carnaval 2017, com a entrega do Prêmio Máscara de Bamba.

Sem contestação

A vitória do Avaí neste domingo em Chapecó por 1x0 - ah, se o Marquinhos faz aquele! - mostrou a igualdade entre os dois finalistas do Estadual. Falei isso na CBN Diário no jogo da Ressacada: a decisão em Chapecó estava em aberto. Foi por pouco. Título ficou com a Chapecoense, em boas mãos, e ninguém contestou. Por tudo o que passaram, o Indío Condá estava merecendo uma festa como a deste domingo. Agora é pensar pra frente e reforçar os times, porque Série A é outra história.

Acompanhe as últimas publicações de Cacau Menezes



"Desmoralizar os hotéis e pousadas é incentivar um turismo arcaico", diz presidente da Fhoresc



Polícia Militar dá exemplo de solidariedade na comunidade de Frei Damião, em Florianópolis



Ao menos em corrupção os políticos brasileiros ganham dos americanos