Quatro jovens armados chegaram de carro no canto da praia, entre Jurerê tradicional e Canasvieiras, semana passada, e dali saíram a pé para um assalto na casa de um empresário que fica dentro do seu negócio, na frente do mar, esperando o dono que não estava em casa e que segundo eles guardava US$ 300 mil num cofre.

Como ele não chegava nunca, pois estava numa fazenda em Urubici, os quatro foram embora. Pra não voltarem com as mãos abanando, levaram a televisão. Mas para que não voltem de novo atrás dos dólares, que segundo o dono não existem, todas as providências de segurança estão sendo tomadas.

Toques

Bom e barato: Bazar Beneficente de quinta a sábado desta semana no Mundo Car mais Shopping, na BR-101, São José, promoção do voluntariado da Maternidade Carmela Dautra, que atende exclusivamente pacientes do SUS, com produtos doados pela Receita Federal, só coisa boa e agora barata. Das 9h às 20h e sábado até as 18 horas.

Show: Cantora Ludmilla, que é ótima, faz show sábado na Fields.



Secação: Dizem, e eu não afirmo, que o Figueirense vai mandar 10 ônibus lotados de torcedores para Chapecó só para secar o Avaí na final contra o Chapecoense.

Acompanhe as últimas publicações de Cacau Menezes

É a vez delas: dos 26 sommeliers da Ambev, 18 são mulheres



Pesquisa traça o perfil dos brasileiros que moram sozinhos



Sobre o trabalho: a vida é feita de escolhas