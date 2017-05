Sem entrar no mérito dos números do Airbnb no Brasil, Estanislau Bresolin, meu querido amigo presidente da Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de SC (Fhoresc), se diz decepcionado com autoridades do turismo catarinense frente à novidade. Acha inconcebível, por exemplo, o presidente do Conselho Estadual do setor enaltecer o serviço em detrimento a toda a rede hoteleira, que oferece muito mais que um simples apartamento. "Desmoralizar os hotéis e pousadas é incentivar um turismo arcaico, que remete ao tempo do Império Romano", desabafa.

Se conhecesse como o Airbnb tem ajudado e como já pegou não falaria isso. Justin Bieber e Lady Gaga são fãs. Paris, Londres, Nova York, Los Angeles, Rio, Floripa, tá todo mundo alugando casa ou apto para passar os dias que quiser e onde quiser nas melhores cidades, com mais espaço, pagando menos e dividindo a conta. Não dá pra ser contra. Todos ganham. Os donos e os inquilinos. E o dinheiro movimenta a economia da cidade.

Aliás, em Floripa isso já acontece há muitos anos. O que são esses aluguéis de famílias inteiras na temporada que não vão para os hotéis?

