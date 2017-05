Quem diria que mulheres dominariam o mercado de sommeliers de cerveja. Na Ambev, maior fabricante da bebida no Brasil, dos 26 especialistas, 18 são mulheres. No grupo, a equipe de sommeliers não entende só do sabor, mas ajuda também a divulgar as marcas e vendê-las.

"Elas fazem negociações, indicam a cerveja certa de acordo com o cardápio da casa e das pessoas que frequentam o local, treinam garçons para que eles possam dizer a melhor opção para o cliente e falam com o que a cerveja pode ser harmonizada", diz Beatriz Ruiz, uma das profissionais.

Quem vem

Grande movimentação entre as mulheres empreendedoras da Grande Floripa para a próxima sexta-feira 5. Andressa Reze, do Facebook Brasil, realizará uma palestra gratuita para as participantes da 7ª edição do Café da Rede Mulher Empreendedora (RME), no Sebrae, bairro João Paulo, a partir das 8h30min. Quem for ligeira consegue participar do evento sem pagar ingresso. Só acessar o sitesympla.com.br.

Noite de Floripa

Para completar um fim de semana de gala na Ilha da Magia - sol, mar, melhor resort de praia do Brasil e vitória na Ressacada junto com a torcia - todo o time da Chapecoense foi para a Fields depois do jogo, véspera de feriado, de onde só saiu no amanhecer de segunda.

Todos estavam precisando de uma boa festa. Estavam precisando de um fim de semana na Ilha.

Secação

Torcida do Figueirense não para de comemorar pelas redes sociais a vitoria da Chapecoense no primeiro jogo da decisão, domingo, 1 a 0 no Avaí, botando uma mão e meia na taça.

O Avaí foi a única alegria até agora do Figueirense: nos três empates, quando não perdeu para o time da Série A, e domingo, quando o time da Série A perdeu em casa para a Chapecoense no mesmo campeonato onde o Figueira esteve sempre nas últimas posições, correndo risco de rebaixamento. É a importância que um dá ao outro e que deixa o futebol mais prazeroso e divertido.

Sobre a vida

Exibi nesta segunda no Jornal do Almoço um trecho do cantor e compositor Belchior falando sobre a vida numa entrevista que me deu bem no início dos anos 1980, ao vivo no JA. Foi num sábado, e o diretor Délcio Fiorin nos permitiu nove minutos de agradável conversa, frente a frente. De arrepiar. Não sei se tem coisa dele igual no Brasil. Um dia depois de morrer, Belchior apareceu falando de como via a vida há 35 anos. Nunca imaginei usar isso para falar da sua morte em 2017.

Viagem cinematográfica

A rebeldia juvenil da cultura pop embalada pelos delirantes hits musicais da década de 1990 e o desajuste social do underground na Europa invadem o espectador como uma droga lisérgica no cultuado longa metragem T2 Trainspotting, é a opinião de Edson Machado, irmão do Juarez, que não cansa de assistir ao filme no Cine Paradigma, norte da Ilha. Tudo isso com planos rápidos, montagem ágil e imagens psicodélicas fragmentadas dirigidas pelo britânico Danny Boyle, que completam o cinéfilo, nos recomendando essa viagem cinematográfica.

Sobre o pisco

Atrasado em muitas coisas da vida, só no ano passado, por exemplo, fui ao Peru, Lima. Mas antes tarde do que nunca. Adorei tudo. Amor à primeira vista. Já era fã da comida, passei a ser do país, especialmente do povo. E do pisco, primeiro destilado da América à base de vinho recentemente fermentado, elaborado 100 % com uvas pisqueras que evoluíram por mais de 400 anos no Peru. Todo mundo que vai pra lá traz uma garrafa - ou uma caixa - de Pisco. Como se faz com o vinho argentino nas vindas de Buenos Aires.

Então anote aí: uma aula de pisco será dada por Paul Berrospi Laos, que se encontra no Brasil divulgando a cultura do Pisco, nesta quarta das 19h30min às 21h30min, no Plaza Hotel de Floripa, na Prainha. Na pauta a história, tradição, regiões produtoras e degustação de diferentes tipos de pisco e coquetéis elaborados com a bebida, que tem o gengibre como seu melhor companheiro.

Vai começar

Sinais da nova estação: restaurante Lindacap está anunciando para o próximo sábado a abertura da sua temporada de feijoada, uma das melhores de Floripa. Vai pensando em 14 panelas com todas as carnes separadas e de queba leitão assado inteiro, tainha frita, carre de porco, suíno grelhado, linguiça ouro na brasa, ovo frito, banana à milanesa, farofa de ovos, couve mineira, bacon e aipim fritos, repolho, abobora, chuchu, batata-doce, caldinho de feijão, torresmo a pururuca e, de quebra, aquela caipirinha de cachaça amarela para abrir os trabalhos.

E na próxima semana começará a Feijoada do Hotel Maria do Mar, assinada pelas chefs Ivone Pereira e a filha Kitty Assis. Outro espetáculo da arte prima da culinária brasileira.

