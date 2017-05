De hoje até 17 de maio a Família Schurmann receberá em sua "casa", o veleiro Kat, amigos e fãs famosos entre os brasileiros. Como Cacau já informou com exclusividade, com o inédito Conexão Schurmann, estrelas e influenciadores passarão por uma experiência de desapego e sustentabilidade, enquanto descobrem o paradisíaco litoral nordestino de uma forma diferente e exclusiva.

Estarão a bordo: a atriz, bailarina e cantora Carolina Oliveira; o fotógrafo de skatistas e arte urbana Flavio Samelo; o chef, protagonista do "The Bachelor Brasil" e sócio-fundador do Café de La Musique, Gianluca Perino; a atriz Paloma Bernardi; e a atriz e modelo Rhaisa Batista. A nova aventura Schurmann receberá ainda outros convidados - mantidos em segredo até seus respectivos embarques - para atividades únicas em pontos especiais do roteiro. Tudo transmitido pelas redes sociais.



Quem vem

A paranaense Manu Buffara foi convidada pelo manezinho Alysson Müller, do Artusi, para fazer dia 15, como chef, a primeira apresentação do festival gastronômico que vai até 20 de junho no restaurante da Bocaiuva. Manu foi premiada pelo Alex Atala como a maior chef do Brasil, com vários prêmios na bagagem. Em Floripa, Manu tem como fã a exigente família Petrelli, que já reservou duas mesas para a noite do dia 15.



Casa na praia

DJ Anão se mudou para uma mansão em Jurerê Internacional e comprou um Mercedes conversível branco. Amigos dizem que ele é pequeno no tamanho, mas pensa grande, ao contrário de muita gente grande que pensa pequeno.



Pedágio

Prefeitura de Bombinhas esclarece que a cobrança do pedágio para entrar na cidade é legal. O envio do boleto para a residência do motorista está viabilizado através de convênio firmado com o Denatram. O inadimplente terá seu nome incluído em dívida ativa do município.

Permanece a dúvida: não sendo uma infração de trânsito, o Denatran pode ter incorrido em um ato irregular. A prefeita Ana Paula da Silva concederá entrevista coletiva para fazer uma avaliação do pedágio na temporada 2016/2017, e para esclarecer eventuais questionamentos.

