Acompanhando o ritmo de crescimento da plataforma Airbnb no Brasil, os três feriados prolongados, quase consecutivos, registram crescimento no número de viajantes domésticos em relação ao ano passado. A renda extra anual de um anfitrião típico gira em torno de R$ 5,5 mil. A Páscoa registrou aumento de 136% em comparação com 2016. As cinco cidades com maior número de chegadas de hóspedes durante o Tiradentes foram Rio de Janeiro, São Paulo, São Sebastião, Florianópolis e Cabo Frio. A renda extra obtida pelos anfitriões apenas durante o feriado do Dia do Trabalho ficou em torno de R$ 15 milhões.



Expansão

Rede Intercity continua em plano de expansão em Santa Catarina. Neste ano, chega o primeiro hotel administrado pela rede nas cidades de Chapecó, Blumenau e Criciúma. Com investimento de R$ 25 milhões em cada empreendimento, o desenvolvimento do projeto nas três cidades é da Beluga Estruturadora de Negócios, uma startup de Balneário Camboriú, que tem um contrato de exclusividade com a rede Intercity em Santa Catarina e no Paraná para novas unidades. No nosso Estado, os próximos projetos estão em fase de desenvolvimento e serão em Rio do Sul e Joinville.



Vida que segue!

Com intensa agenda por todas as regiões de Santa Catarina, desde a semana passada, o governador Raimundo Colombo inaugurou nesta quarta pela manhã a EBB Felisberto de Carvalho, em Palmitos, no Oeste. A escola tem 73 anos e recebeu investimentos de R$ 5,4 milhões. Depois do ato, Colombo foi testar a popularidade, muito requisitado para fotos com professoras e estudantes, junto com o secretário Eduardo Deschamps.



Fera ferida

Articulistas de política de todo o Brasil são quase unânimes em afirmar: a libertação de José Dirceu da prisão, em Curitiba, foi um tiro de canhão na Operação Lava-Jato. A limpeza geral que a Polícia Federal vem fazendo na política brasileira só não será seriamente comprometida se o líder petista for condenado logo em segunda instância, o que o levaria de volta para detrás das grades. Este é o país do vai e vem, do solta e prende.



Acompanhe as últimas publicações de Cacau Menezes



Judiciário é solicitado para solucionar conflito entre cães e seus donos



Assalto frustrado



Família Schurmann começa viagem com influenciadores nacionais