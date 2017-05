Pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) investigou os hábitos de vida e consumo dos brasileiros que moram sozinhos e descobriu que 48% deles decidiram viver assim por vontade própria. Para 51% dos entrevistados, contudo, morar sozinho não foi uma escolha pessoal e sim, uma consequência de algum acontecimento, como a morte do cônjuge (20%), separação (18%) ou saída dos filhos de casa (10%).

O estudo, ao qual o Serviço Secreto do Cacau teve acesso com exclusividade, revela que quatro em cada 10 pessoas que não dividem a residência com outras pessoas pretendem continuar morando só, descartando a possibilidade de no futuro arrumarem um parceiro.

Quer saber de uma coisa? Liberdade pra cabeça.

Comenta-se!

O que dizem, e eu não afirmo, é que a procuradora federal Ana Lucia Hartmann, amada por uns e odiada por outros por exercer suas funções com mãos de ferro em Floripa - um tipo de juiz Sergio Morona Lava-Jato - deixará suas funções em dezembro. Não sei ainda se é aposentadoria, transferência ou decisão pessoal. Ou nada disso. Serviço Secreto apurando.

Conselho do cardeal

"Ninguém deve poder imaginar que tomaste parte na elaboração de novas leis, sobretudo se forem impopulares."

Conselho do cardeal Mazarin, primeiro-ministro francês do século 17, mais atual do que nunca para os deputados federais e senadores que irão votar a reforma da Previdência.

Detalhe

As comemorações, que também podem ser qualificadas como protesto pela passagem do Dia do Trabalhador, nesta segunda, em São Paulo, tiveram um pequeno detalhe: para atrair público, as centrais sindicais sortearam 15 automóveis doados pela Hyundai.

Pergunte ao Juiz

Justiça Federal em Santa Catarina promove nesta terça, às 15h, na sede da Avenida Beira-Mar Norte, o debate Pergunte ao Juiz, que reunirá magistrados federais da 4ª Região e estudantes de ensino médio das redes pública e privada de Florianópolis.

Alunos dos principais colégios da cidade poderão fazer perguntas livremente aos juízes, com mediação da jornalista 'Tata' Fronholz.

Evento é aberto aos estudantes interessados em participar. É só chegar e entrar.

Grupo Eliane

O Grupo Eliane vai aproveitar a participação na primeira edição do Design Business Fair, a partir desta quarta até domingo no Jurerê Sports Center, em Florianópolis, para lançamento da nova coleção AGA, assinada pelo paisagista Alex Hanazaki. O grupo é detentor das marcas Eliane Revestimentos, Decortiles e Eliane TEC.

