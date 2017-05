Amigo desde a época do Kioski que reencontrei sábado no casamento da filha do diretor-presidente da Casan, Valter Gallina, sábado em Floripa, foi descansar em Las Vegas. Gosta de cassinos e precisava de um gás. Lá teve um problema de saúde, que resultou em pneumonia. Caso relativamente grave. Teve de ser hospitalizado 16 dias. Na alta, pagou no próprio hospital US$ 36 mil. Foi para ganhar no jogo e perdeu no hospital. Mas o pior estava por vir. Dias depois, já em Floripa, recebeu uma conta de US$ 420 mil, mais de R$ 1,3 milhão. E não parou mais de receber comunicados de cobrança. Devo, não nego, pago quando puder. São empresas terceirizadas cobrando uma conta que o paciente florianopolitano entende já ter pago em Las Vegas. Daqui pra frente só viaja com Seguro Saúde. Bom, barato e necessário. Ou não viaja mais.



