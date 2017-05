Segundo estudos do Banco Mundial, nestes países é onde existem mais mecanismos de proteção a trabalhadores: Bolívia, Venezuela, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, Tanzânia, Congo e República Centro Africana.



E neste grupo aqui é onde a legislação menos interfere nas relações de trabalho: Estados Unidos, Canadá, Austrália, Cingapura, Hong Kong (China), Maldivas, Ilhas Marshall.



Agora faça o seguinte: compare indicadores econômicos e sociais entre os dois grupos. Melhor, escolha onde você acharia mais legal morar e trabalhar. Afinal de contas, a vida é feita de escolhas.

Não é só você

Ator Jhonny Depp está pedindo falência porque foi à... falência. Dizem que está devendo US$ 40 milhões porque gasta US$ 2 milhões por mês.



Viu? Não se preocupe. Não é só você que está fu...zilado.

Sold out

Presença na próxima sexta-feira em Floripa do prefeito de São Paulo, João Doria, para palestra em almoço da Lide/SC, na sede da Fiesc, atendendo a convite do amigo Wilfredo Gomes. Lugares estão esgotados há pelo menos duas semanas.



É possível que Doria seja lançado à Presidência da República em Floripa.

Façanha

Empresário Fernando Marcondes de Mattos merece mais um prêmio: conseguiu na manhã de sexta-feira colocar os adversários da decisão do Campeonato Catarinense de Futebol, Avaí e Chapecoense, chegando do Uruguai, no mesmo salão do café da manhã no seu resort do Santinho. Mais um pouco e teria colocado os dois times para um treino coletivo entre eles no campo do resort, preparado para alguma seleção da Copa de 2014 no Brasil que viesse para Floripa, o que acabou não acontecendo.

Aliança

Vice-governador Eduardo Pinho Moreira está de aliança. Noivou com a linda Nicole Rocha, já com casamento marcado para setembro. Isso quer dizer que Nicole será a primeira dama no ano que vem, talvez a mais jovem e bonita primeira dama do país.



Eles merecem!

Que lindo o time da Chapecoense hospedado num resort cinco estrelas, o melhor de praia do país, pegando dias espetaculares, como há muito não se via por aqui, e sua torcida chegando em ônibus domingo pela manhã com a alegria que tanto esperávamos dessa gente querida do Oeste, depois do luto, sendo recebida com festa pela torcida avaiana na Ressacada, onde todas as torcidas catarinenses gostariam de estar ontem. O futebol como nos velhos e bons tempos: rivalidade no campo; fora dele, confraternização.

Perfume de mulher

Cerca de 70% dos pacotes completos vendidos até o momento para a 9ª Bienal de Tango de Florianópolis foram comprados por mulheres. A supremacia feminina entre os inscritos é uma característica desse evento que reunirá participantes de diferentes regiões do Brasil no hotel Majestic e no Teatro Ademir Rosa, de 7 a 10 de junho. Mas ninguém vai ficar parado: como de praxe, um pelotão de monitores está sendo selecionado para que todos tenham seu par durante as aulas e os bailes.

Muito bem

Coronel Araújo Gomes como vice-comandante da Polícia Militar de Santa Catarina é uma boa ideia.

Que fase!

Depois de 12 anos, fecha no próximo dia 20 de maio a loja Furacão, que vende produtos com a marca Figueirense na Rua Conselheiro Mafra, no Centro de Florianópolis. Pesaram na decisão o custo do aluguel e a baixa procura, certamente por causa da fase que vive o time.

Nossa história

"Querido Cacau. Fã incondicional de sua coluna, a mim tem de ser dado um desconto, mas escrevo para comentar o quanto você me remete a uma Florianópolis que não conheci quando retrata, em poucas linhas, personagens como Detinha Viegas, "uma das mulheres mais comentadas e admiradas dos últimos 60 anos, amada, prendada, socialite de exceção" . Estas duas páginas se transformam assim, na rotina do dia a dia e na alternância de temas, cores e sabores, em um valor inestimável do jornal. Um espaço que não sossega, que noticia e comenta com interpretação especial a novidade de hoje, sempre retratando o presente e o passado de sua gente. Gosto desta Florianópolis que não conheci, tão ou mais do que a atual. Um abraço do amigo Ricardo Stefanelli."



Ricardo é jornalista gaúcho que fez sucesso no Grupo RBS e que agora mora e trabalha com a família em Floripa, interessado nas coisas da nossa e da sua nova cidade.

Imperdível

O show de Alceu Valença, um velho-jovem artista com longa história com Floripa, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, num verdadeiro encontro de grandes expressões da MPB, encerram hoje no P12 o Jurerê Jazz Festival, com tudo para também lançar a temporada de festas juninas na Ilha.

Em casa

Eike Batista foi solto ontem e vai cumprir prisão domiciliar em sua casa no Rio. Agora sim vai desfrutar da casa de cinema que construiu no Rio, já imaginando que um dia ela seria de grande utilidade. Eike em casa quer dizer Eike no paraíso.

Cada macaco no seu galho

"Alguns desses manifestantes contrários à política do governo deveriam receber uma reprimenda por estarem se metendo em assuntos que não entendem. Por exemplo: os palpites na economia de Chico Buarque e Raduan Nassar são bem esdrúxulos, equivalentes a palpites em melodias ou em formas literárias, se fossem dados pelo Henrique Meirelles ou pelo Delfim Netto." Opinião do leitor Ernani Vilela.

Nada

Valtteri Bottas, da Mercedes, venceu o Grande Prêmio de Fórmula 1 disputado ontem, na Rússia. Sabe o que isso significa para os amantes da categoria - se é que eles ainda existem - no Brasil? Nada vezes nada. E eu nem sei porque escrevi essa nota.

Tudo pode

Ficou mais difícil, mas não impossível. Pelo que se viu ontem na Ressacada, na vitória da Chapecoense por 1 a 0, tudo poderá acontecer no próximo domingo. Os dois times são bem parecidos, não há uma superioridade de um sobre o outro. Há uma vantagem de poder perder de 1 a 0. Mas quem faz um pode fazer dois. Como também pode perder de dois ou três. Ou seja, tudo pode acontecer. É melhor esperar o jogo terminar.

