Apontado pela Deic como líder da um organização criminosa que desviou R$ 570 mil da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte (SOL) do Estado, o ex-deputado Gilmar Knaesel (PSDB) está trabalhando na Assembleia Legislativa de Santa Catarina desde março deste ano. Ele atua na Coordenadoria de Orçamento Estadual, segundo o Portal da Transparência do órgão. Knaesel está cedido pelo governo do Estado, onde ocupa cargo efetivo de auditor fiscal da Receita Estadual. A defesa do político alega que não há elementos que o coloquem como líder da organização, nem como envolvido no esquema investigado pela Deic.

Projeto dos bombeiros aprovado

Está na mesa do governador Raimundo Colombo (PSD) para sanção o projeto de lei de autoria do próprio Executivo que estabelece um pagamento para bombeiros comunitários que apoiam o trabalho dos militares no Estado. A proposta foi aprovada na quarta-feira na Assembleia Legislativa (Alesc). A partir disso, a ideia é que o grupo atue nos atendimentos pré-hospitalares, combate a incêndio e busca e salvamento. Hoje, 2 mil pessoas prestam serviços sem salários nos 134 quartéis militares catarinenses, mas há 18 mil voluntários cadastrados no programa. A medida vem para amenizar a falta de efetivo do Corpo de Bombeiros do Estado. A corporação prevê 3.815 vagas no quadro, mas apenas 2.445 estão preenchidas.

Frase

"Depois de tanta – e infeliz – polêmica, é muito bom ver que isso não afetou o olhar crítico dos mais de 180 membros votantes da indústria cinematográfica brasileira, colegas que respeito e admiro", David Schurmann, cineasta catarinense sobre as quatro indicações de seu filme Pequeno Segredo, no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, 2017. O longa catarinense foi o escolhido do Ministério da Cultura ano passado para representar o país no Oscar e gerou polêmica no meio que classificou a escolha como uma represália ao sucesso de crítica e público Aquarius, porque o elenco do filme havia se manifestado contra o governo Temer no Festival de Cannes.

Itajaí na vanguarda

Com festivais de teatro, de música, dramaturgia contemporânea e cena audiovisual e de artes visuais pulsantes, Itajaí está à frente de outras cidades do Estado no quesito cultura. O município é tão vanguardista que por lá, inclusive, espetáculos internacionais estreiam antes. É o caso da Periplo Compañia Teatral, de Buenos Aires, que no domingo apresenta novo espetáculo, El soñar de los cantantes, no Sesc. No sábado, a cia portenha ainda ministra oficinas. Essa cena cultural tão efervescente é reflexo da união dos artistas, da própria fundação cultural e, claro, o público. Bom exemplo para a Capital, que ainda precisa avançar em políticas para a cultura.

Oportunidade para ajudar

Amigos e parentes do advogado Kaio Pires se organizaram em prol de uma causa nobre. No último domingo do mês (30), acontece na sede balneária da OAB, em Florianópolis, um carreteiro solidário. Toda a arrecadação da festa, que terá comida e bebida liberada, será revertida para o tratamento de um câncer. Entre as atrações confirmadas estão o Mané Darci, a banda Sambaí e a bateria da Protegidos da Princesa. O ex-assessor jurídico da Floram e da prefeitura de São José tem 35 anos e luta contra a doença desde março do ano passado. Além da festa, os amigos também organizaram uma vaquinha virtual para ajudar a cobrir os gastos com o tratamento, que não foram completamente cobertos pelo plano de saúde. Os ingressos custam R$ 100 e estão à venda nas Óticas Diniz, na Evidência Assessórios, no Shopping Beiramar, e no site www.braveticket.com.br.

Realidade aumentada com a fauna brasileira

O sucesso do jogo Pokémon GO, que fez milhares de pessoas do mundo todo deixarem o conforto de suas casas para caçar Pokémons pelas ruas há cerca de um ano, inspirou o nascimento de um aplicativo similar brasileiro, o BioExplorer. O jogo, desenvolvido e lançado por professores da Universidade de São Paulo (USP) em junho, quer ensinar biodiversidade para crianças por meio do uso da tecnologia de realidade aumentada.

Em junho, uma versão piloto do app foi lançada para iOS e Android. Por enquanto, existem quatro bichos disponíveis para serem conhecidos — e não capturados — pelas crianças: o lobo guará, a onça pintada, o carcará e a capivara. Ao abrir o app, os animais são dispostos num raio de 35 metros da localização inicial do usuário.

Ela vem aí

Ela já contabiliza mais de 20 álbuns lançados, 240 músicas gravadas e 14 turnês. Sandy, na estrada há 27 anos, retorna a Florianópolis com Meu Canto, para mostrar o melhor de sua carreira solo. O show já foi apresentado na capital no ano passado e volta ao Centro de Eventos da UFSC neste domingo.

Desafio de resgate

Chapecó é sede neste sábado do 2º Desafio Nacional de Resgate para bombeiros militares, voluntários ou profissionais da área. Vinte equipes de diferentes partes do país disputam entre si pelo posto de grupo mais eficiente no atendimento a uma ocorrência. Dentro de um tempo específico e usando protocolos internacionais de atendimento, os competidores precisam resgatar "vítimas" em acidentes fictícios. As equipes vencedoras nas duas modalidades disponíveis vão participar da final mundial do World Rescue Challenge, em agosto, na Romênia. Para o desafio brasileiro, serão usados veículos que foram apreendidos ou até doados. Eles foram amassados para simular um acidente.

"Tamo" só por isso

A estreia da sétima temporada da Game of Thrones neste domingo está mobilizando uma legião de aficionados pela série. Em Santa Catarina, há vários grupos no Facebook marcando o "evento" de assistir o primeiro episódio juntos. Até o nosso Koxixos entrou nessa. O clássico bar de comemorações de futebol vai transmitir a série neste domingo, com distribuição de pipoca pra raça.

Histórias boas de ouvir

Em meio a tantas histórias trágicas da vida real — roubo, corrupção, feminicídio... —, quem sabe um pouco de arte e ficção possam ajudar a digerir a realidade. A Casa Vermelha, um microespaço cultural administrado pelo grupo Teatro em Trâmite no Centro de Florianópolis (merece a visita!) realiza até o final do mês a primeira edição da Mostra de Contação de Histórias. Grupos de todo o Estado se revezam na programação de sete espetáculos para crianças e adultos. Quem quiser aprender a contar histórias, fica o convite para uma oficina no dia 17.

Urbanismo Internacional

Um dos arquitetos do bairro Cidade Pedra Branca, em Palhoça, será o novo vice-presidente da União Internacional dos Arquitetos (UIA) para as Américas. Roberto Simon, que atualmente vive em Florianópolis, já foi presidente do IAB/SC, vice-presidente do IAB Nacional e assumiu outros cargos de liderança de órgãos ligados à arquitetura e urbanismo. Simon assumirá o cargo no lugar do costa-riquenho Carlos Alvarez, na Assembleia Geral que ocorrerá na Coreia do Sul em setembro. A reunião ocorrerá logo após o 26º Congresso Mundial de Arquitetos.

Narcos em setembro

A Netflix anunciou na manhã de sexta-feira a data de estreia da terceira temporada de "Narcos". A série voltará no dia 1º de setembro, agora sem Pablo Escobar, personagem de Wagner Moura.

