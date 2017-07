Esta coluna foi produzida pela Redação do Diário Catarinense. O colunista Cacau Menezes está em férias e retorna a este espaço em agosto.

Foto: Paola Amaral / Divulgação

Ocupar e resistir

A arte delicada e sensível de Paola Amaral, 20 anos, reflete muito bem uma questão urgente de grandes cidades, que sofrem com o crescimento desordenado. Reflexão que vale pra Floripa! O desenho em nanquim e aquarela da estudante de artes visuais da Udesc era um dos muitos e belos trabalhos expostos na Feira de Arte de Floripa (FAF), que comemorou dois anos sábado no Centro de Florianópolis.

– Esse desenho é de uma coleção que eu chamo de Nó, em que busco expressar questionamentos sobre a relação do ser humano e da natureza. Esses questionamentos estão representados nos cabelos e por isso o Nó, pois os nós são correntes entrelaçadas – comenta Paola.

Acompanhe a artista em facebook.com/muitosnos e instagram.com/muitosnos





Fogo amigo

Dias antes de protocolar na Câmara de Vereadores o projeto de lei que altera o regime jurídico da Comcap, transformando-a de sociedade de economia mista em autarquia municipal, o prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, reuniu-se com 22 dos 23 vereadores – a exceção foi Afrânio Boppré (PSOL) – para apresentar o texto da proposta. O encontro foi no dia 28 de junho. Na mesa, entre a maioria da base governista e os oposicionistas Lino Peres (PT), Pedrão (PP), Marquito e Renato Geske, ambos do PSOL, Gean afirmou que se surpreendeu por ver que as maiores resistências vinham da própria base. Ele conta que vereadores mais ¿liberais¿, como Rafael Daux (PMDB), são contrários à estatização da Comcap e deixaram claro o descontentamento com a proposta de tornar a companhia uma autarquia.— Tem vereador que já disse que não tem condições de votar a favor porque a bandeira dele é para diminuir o Estado – comentou o prefeito.

Claudia Couto Foto: Lu de Moraes / Divulgação

A decoradora Claudia Couto fez parte do grupo convidado pelo Núcleo Catarinense de Decoração (NCD) para viver uma programação cultural e especial em Minas Gerais, na última semana. Conheceu o Instituto Inhotim, maior museu a céu aberto da América Latina, localizado em Brumadinho. Na foto, ela em frente à galeria True Rouge do multiartista Tunga.



Mãos na massa

Cansados de esperar por uma ação do poder público, membros da Associação dos Protetores do Balneário da Ponta do Papagaio resolveram agir. Eles arregaçaram as mangas e estão fazendo uma reforma no ponto de ônibus que atende a comunidade no Sul de Palhoça. O trabalho deve ser finalizado neste fim de semana. Vale lembrar que essa região vem sofrendo com constantes atrasos de ônibus depois que a Paulotur perdeu a licença para operar.

