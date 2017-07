Esta coluna foi produzida pela Redação do Diário Catarinense. O colunista Cacau Menezes está em férias e retorna a este espaço em agosto.



Foto: 1 / Agencia RBS

Catarinense indicada ao prestigiado Prêmio da Música Brasileira, a cantora Ana Paula da Silva terá nesta quarta a torcida de Santa Catarina na noite de premiação, que ocorre no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A 28ª edição da competição homenageará Ney Matogrosso e premiará músicos em 35 categorias.



Artistas como Maria Bethânia (MPB - Cantora) e Elza Soares (Canção popular - Cantora) estão entre os indicados. Ana Paula da Silva concorre ao prêmio de Melhor Cantora Regional. A cantora, nascida em Joinville, criada em São Francisco do Sul e celebrada e premiada dentro e fora do Brasil, lançou no ano passado o elogiado álbum Raiz Forte.

Reumatologia

A 34ª edição do Congresso Brasileiro de Reumatologia, que será realizado em setembro, em Florianópolis, tem inscrições abertas e gratuitas para o curso de Educação em Saúde para Pessoas com Doenças Reumáticas. A atividade é direcionada para pacientes com doenças reumáticas, familiares e profissionais de saúde de todo o Estado. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail curso.paciente@sbr2017.com.br ou pelo telefone (48) 3322-1021.

Jane Austen vira nota de 10 libras

Uma nova nota de 10 libras esterlinas (pounds) com a face da escritora Jane Austen foi apresentada ao público inglês nesta segunda em lembrança ao bicentenário de morte da autora. O lançamento oficial da cédula ocorre em setembro, de acordo com o jornal britânico The Independent. A nota vai substituir a atual, com o rosto de Charles Darwin, em circulação desde 2000. A autora de clássicos como Orgulho e Preconceito morreu em Winchester, em 18 de julho de 1817, e é considerada a mais importante romancista inglesa.

Sertanejo do bem

Quem for ao show do sertanejo Daniel no próximo dia 28 pode contribuir com a APAE. Parte da renda obtida com a venda de ingressos de pista será doada para a APAE de Florianópolis, que deve usar o recurso para a locação de um ônibus para o transporte dos alunos.

Frase

"Foi um avanço legislativo não acompanhado pelas políticas públicas e pela mentalidade autoritária do poder judiciário. Apesar dos avanços trazidos pelo ECA, o Estado oferece, principalmente em pequenos municípios, ainda estão muito aquém para que possam cumprir as determinações do Estatuto", Do juiz Alexandre Morais da Rosa sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente que completa 27 anos este ano. Nesta quarta ele ministra a palestra "O que o adolescente infrator causa em nós", a partir das 19h30min, no auditório da OAB/SC, com entrada gratuita.

Design para camisinha

As camisinhas masculinas distribuídas gratuitamente pelo Ministério da Saúde terão nova embalagem até o final deste ano. A pasta em parceria com a UNESCO lançou um concurso para estudantes de design gráfico, desenho industrial, arquitetura e publicidade. O objetivo é escolher uma nova identidade visual para os preservativos. As inscrições deverão ser feitas pela internet até 11 de setembro. O vencedor terá como prêmio um pacote de viagem de três dias com um acompanhante para um dos sítios do patrimônio Histórico Cultural da UNESCO no Brasil.



À venda, disco que Lennon autografou para o assassino

A edição do álbum Double Fantasy autografada por John Lennon para o assassino dele está sendo vendida por US$ 1,5 milhão – ou cerca de R$ 4,7 milhões. A cópia do disco foi assinada pelo ex-beatle e entregue à Mark David Chapman, o homem que o matou horas após receber o autógrafo. O álbum foi usado pela polícia como evidência contra Chapman, condenado a prisão perpétua. Lennon foi morto em frente ao prédio onde morava com a mulher, Yoko.

Intimista

Luzes baixas, decoração intimista e melodias marcantes. Assim foi o final de domingo (16) no Centro de Eventos da UFSC, durante apresentação da turnê Meu Canto, da Sandy. A paulista foi recepcionada em Florianópolis pela segunda vez com o teatro lotado, fãs com as músicas na ponta da língua e muito carinho. No repertório, Sandy homenageou o avô, ídolos da música brasileira e parceiros como Luan Santana e Tiago Iorc, com quem gravou "Mesmo Sem Estar" e "Me Espera", respectivamente. Os amigos Diná Carczal, Sabrina Dias, Suellen Dias e Edson Teixeira curtiram o show da Sandy no último domingo.

Acompanhe as últimas publicações do colunista



Always hot: Marlon Teixeira estrela campanha da Balmain



Florianópolis recebe feira voltada para abertura de franquias



"Lavagem de dinheiro público pode, ficar nu, não", comentam artistas de SC sobre prisão de dançarino