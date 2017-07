Esta coluna foi produzida pela Redação do Diário Catarinense. O colunista Cacau Menezes está em férias e retorna a este espaço em agosto.

Foto: Mark RALSTON / AFP

A Scholl Of Public Policy And Management Tsinghua University, universidade sediada em Pequim na China, acaba de distinguir o engenheiro catarinense Bruno Guaresi Maria Machado como o Melhor Aluno do curso de Mestrado em Administração Públicaem Desenvolvimento Internacional, turma 2015.

Bruno, nascido em Florianópolis, é o único brasileiro no curso que iniciou em 2015 e que acaba de concluir. Atualmente é sócio em uma empresa

Chico Buarque

O cantor e compositor Chico Buarque divulgou o nome do seu novo álbum. Caravanas é o vigésimo terceiro trabalho solo de estúdio do artista. O título também é o nome de uma das nove canções que compõem o CD. Disco será lançado no fim de agosto

Pra dançar sem parar

É nesta sexta a segunda edição do Baile Charme, organizado pelo colega e fomentador do movimento black em SC, Edsoul. Dessa vez o palco será o Lira Tenis Clube. Popular nos anos 90, o baile charme reúne o melhor da black music, R&B, soul e funk originais, num clima retrô e atrai uma turma estilosa e muito afim de dançar.

O baile desta sexta terá o Dj Monkey, old school total e um dos primeiros djs do movimento hip hop, lá na década de 90. Tem também o antenado DJ Beat, que atualmente circula pelas principais baladas do Sul do Brasil.

Mas o show man da noite é Leo Cunha. Bailarino, coreógrafo, ator, produtor e cantor, Leo vai conduzir os passinhos da noite.

"O baile fica sincronizado a partir dele", avisa Edsoul.

Ingressos a partir de R$ 25. Acompanhe pelo Instagram @bailecharmesc

Pop alucinado

Monstros feitos de gosma e lixo, saídos de algum buraco maligno entre a Vila Sésamo, os filmes B dos anos 50 e os filmes gore dos anos 80. Qualquer semelhança com o caos político contemporâneo no Brasil é mera coincidência no filme Pazúcus: Ilha do Descarrego, longa-metragem trash do catarinense Gurcius Gewdner que tem pré-estreia nacional nesta quarta em Florianópolis. O filme, rodado com apenas R$ 15 mil, teve uma première no Fantaspoa 2017, maior festival de cinema dedicado exclusivamente a filmes de gênero fantástico da América Latina, realizado mês passado em Porto Alegre. Foi também eleito o filme do mês em sessão promovida pela revista Film Panic na cidade do Porto, em Portugal. Mostra o potencial do gênero terror em Santa Catarina, uma tendência também no Brasil.

Misto de experimental com pop alucinado, o longa teve cenas rodadas em Florianópolis. A exibição será dentro do projeto Sessão Cinemática, que ocorre mensalmente no Cinema do CIC.

Só se fala disso na "internê"

A segunda temporada de Stranger Things já tem data marcada: 27 de outubro. Falta mais de três meses, mas o anúncio oficial mexeu com a internet. A série, original da Netflix é inspirada nos anos 1980 e conta com a participação de Winona Ryder. A primeira temporada foi assistida por mais de 8 milhões de pessoas em apenas 16 dias.

Nica Id:

Arte e jornalismo

A jornalista Domingas Person e o ator Ivo Müller desembarcam nesta quarta em Florianópolis. O casal vai ministrar dois cursos na Faferia DNA de Arte. Ela vai conduzir a oficina prática Apresentador de TV nesta quinta. Domingas trabalha em televisão há 18 anos. Foi apresentadora e locutora dos canais Telecine, Multishow, Canal Brasil e TV Cultura. Com atuações em curtas e longas, Ivo vai dirigir um workshop de "Cinema" no final de semana de 15 e 16, com ênfase em atores e cenas de filmes, e com exercícios de interpretação. Mais informações em faferia.com

Propaganda enganosa da Apple

A Justiça de São Paulo ordenou que aApple deve retirar do ar em no máximo 30 dias "todo tipo de oferta enganosa por meio de anúncio" sobre o espaço de armazenamento de alguns de seus produtos, como o iPad Air, iPad Mini e os iPhones. Na ação, movida em 2015 pela Proteste, a Apple era questionada sobre a forma como anuncia o espaço interno de seus dispositivos. A empresa costuma anunciar o espaço total dos discos rígidos – e não o que está disponível para os usuários guardarem seus arquivos. Isso acontece porque uma parte do armazenamento do dispositivo - seja ele um iPad ou um iPhone - é utilizada para o sistema operacional da empresa, com cerca de 3 GB nos produtos questionados na Justiça pela Proteste. Ou seja: em um iPhone com 16 GB de armazenamento, sobram apenas 13 GB para o usuário.

