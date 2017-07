Esta coluna foi produzida pela Redação do Diário Catarinense. O colunista Cacau Menezes está em férias e retorna a este espaço em agosto.

Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

Por Anderson Silva



Réu no processo da Operação Fundo do Poço, o deputado estadual Romildo Titon (PMDB) arrolou o atual governador de SC, Raimundo Colombo (PSD), e os ex-governadores Esperidião Amin (PP) e Paulo Afonso Vieira (PMDB) entre suas testemunhas de defesa. A operação, feita em 2013, investigou suspeitas de fraudes em licitações destinadas a perfuração de poços artesianos formada por empresários e agentes públicos no Oeste e Meio-Oeste de SC. O processo está na fase dos depoimentos das testemunhas de defesa no Tribunal de Justiça (TJ).

Colombo e Amin enviaram em junho declarações por escrito em que não viram nenhum desvio de conduta do peemedebista no tempo em que trabalharam com ele. O atual governador escreveu que conhece Titon há 10 anos e desconhece "qualquer prática que desabone sua conduta". Em seu texto, Amin diz que o peemedebista foi deputado entre 1999 e 2002, quando ele ocupava o cargo de governador, e que nesse período Titon "exerceu o mandato com altivez, coragem, espírito público e honestidade". A declaração de Paulo Afonso ainda não foi anexada ao processo.

- São pessoas que passaram grande parte da vida ao lado dele (Titon), participaram do passado político, conviveram com ele e atestam sua idoneidade- explica o advogado de defesa do deputado, Claudio Gastão da Rosa Filho.

