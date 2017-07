Esta coluna foi produzida pela Redação do Diário Catarinense. O colunista Cacau Menezes está em férias e retorna a este espaço em agosto.

¿Médico de Monstro¿ (SP), de Gustavo Teixeira, recebeu dois prêmios Foto: Médico de Monstro / Reprodução

Três curtas nacionais foram premiados na 16ª edição da Mostra de Cinema Infantil, que concedeu R$ 5 mil para cada categoria. "Médico de Monstro" (SP), de Gustavo Teixeira, recebeu dois prêmios: Melhor Ficção, escolhido pelo júri oficial, e o Prêmio Especial, apontado por um júri infantil. "Brinquedo novo" (RJ), de Rogério Boechat, recebeu o prêmio de Melhor Animação, escolhido pelo júri oficial, e "A roupa nova do Papai Noel" (RS), de Guto e André Bozzetti, conquistou o Prêmio Júri Popular, concedido pelo voto do público.

A mostra terminou domingo.



Cena 11 e Paulo Gaiad no Masc

A partir de 19 de julho, o Museu da Arte de Santa Catarina (Masc) irá receber duas grandes novidades em suas galerias: a exposição Atestado da Loucura, com obras do artista plástico Paulo Gaiad na Sala Harry Laus; e a segunda edição do Projeto Claraboia, com a ocupação inédita do grupo de dança Cena 11. A abertura será às 19h30, com entrada gratuita. Visitação de terça-feira a domingo, das 10h às 21h, até o dia 1º de outubro.

Traços Urbanos

O Movimento Traços Urbanos faz um balanço das primeiras atividades nesta terça, a partir das 19h, no Museu da Escola Catarinense, em Florianópolis, com direito a barraquinhas de pipoca, quentão, pinhão, cervejas e cachorro-quente. O Traços Urbanos foca em transformar a cultura da cidade a partir da revitalização de diversas regiões da cidade, de forma voluntária.

Iniciado em agosto de 2016, idealizado pelos arquitetos e urbanistas Giovani Bonetti e Silvia Lenzi, o movimento hoje tem 170 pessoas, entre arquitetos, engenheiros e artistas plásticos. De lá para cá, realizou ações, como seminário sobre cidade limpa, oficina de arquitetura para crianças, mutirão de limpeza e revitalização na comunidade Monte Serrat.

Jazz fusion

Três instrumentistas de Santa Catarina que são estrelas internacionais se apresentam nesta terça em Florianópolis no Teatro Álvaro de Carvalho. O violonista Felipe Coelho, o baterista Richard Montano e o baixista Tie Pereira interpretam músicas do recém-lançado Hora Certa, álbum de jazz fusion cheio de brasilidade e pluralidade. A turnê do Felipe Coelho Trio já passou por cinco cidades paulistas e em julho passa por Santa Catarina.

Vêntu súli

A série Game of Thrones, uma das mais populares da atualidade de acordo com a Base de Dados de Filmes da Internet (IMDB), estreia sua sétima temporada neste domingo. Para os fãs manezinhos, que aguardam a continuação faz mais de um ano, vale conferir a página Dezarranjo Ilhéu, que fez quadros divertidos mesclando as duas culturas. Um deles traz Menéd Ishtárqui com a frase "The vêntu súli is coming...", em alusão ao patriarca da família Stark e o lema da família.

