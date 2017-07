Esta coluna foi produzida pela Redação do Diário Catarinense. O colunista Cacau Menezes está em férias e retorna a este espaço em agosto.



Causou indignação e tristeza entre artistas e produtores culturais o e-mail da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude de Florianópolis comunicando na última terça o cancelamento da 2ª Mostra Quintais Cênicos, prevista para setembro. Seria a única ação envolvendo teatro promovida pela Prefeitura da Capital em 2017, já que o Floripa Teatro - Festival Isnard de Azevedo, importante e tradicional evento de artes cênicas em Santa Catarina, também não será realizado este ano — a 22ª e última edição foi em 2015. Produtores perguntam: "Cadê o orçamento da cultura? Tirem da publicidade de vocês governantes e não do que é importante para a sociedade!", lamentou a atriz e produtora Fabiana Lazzari de Oliveira.

O secretário da pasta, Márcio Luiz Alves, argumentou que a realização do Isnard Azevedo estava na dependência de captação de recursos via Lei Rouanet e teve dificuldade para captar. E que a viabilização da mostra Quintais Cênicos — uma alternativa à lacuna deixada pelo Floripa Teatro — também ficou inviável por falta de verba. Segundo Alves, a situação financeira não é simples. Ele afirmou ainda que no primeiro semestre de 2017 já foram liberados R$ 2,590 milhões de recursos via Lei Municipal de Incentivo à Cultura (nº 3659/91). Entre os projetos beneficiados, ele citou o Jurerê Jazz, realizado em abril.

Artista inquieto, gestor cultural controverso, articulador atuante e viajante por ofício. Às favas com a modéstia, Edson Busch Machado relaciona a sua trajetória artística a um roteiro de um "filme neo-realista". É esse frame cinematográfico que ele apresentará nesta quinta, 17h, no projeto Gerações MASC. O joinvilense estará no Museu de Artes de Santa Catarina para falar sobre a geração 1970 e o seu impacto no contexto cultural catarinense. Tudo com doses generosas (de novo, às favas com a modéstia) de humor e, claro, provocações. A entrada é gratuita!

