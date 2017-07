Esta coluna foi produzida pela Redação do Diário Catarinense. O colunista Cacau Menezes está em férias e retorna a este espaço em agosto.

Foto: Adriana Franciosi / Agencia RBS

Após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspender as leis catarinenses que permitiam aos servidores públicos incorporar definitivamente ao salário os valores referentes à ocupação temporária de um cargo de confiança, o Estado poderá economizar no mínimo R$ 600 mil por mês. O valor se refere apenas a dois órgãos: no TJ/SC, são cerca de R$ 450 mil ao mês, e no MP/SC, pouco mais de R$ 152 mil.

No MP, do total de 494 servidores, 62 possuem ganhos incorporados, ou seja, 12,55% da folha de pagamento. Dos 62 que possuem incorporações, 41 são ativos e 21 são inativos. Já no TJ, a medida atinge aproximadamente 30% dos cerca de 6 mil servidores.

Os dois órgãos, no entanto, afirmaram ter dúvidas em relação ao alcance da determinação e ainda não a colocaram em prática. A decisão foi em 26 de junho. Dizem não saber se os benefícios já devem ser suspensos ou a medida é válida somente para novos casos.

A suspensão do STF vale também para o Tribunal de Contas (TCE-SC) e Assembleia Legislativa (Alesc). Mas, questionados pela reportagem, não responderam o quanto poderiam economizar com o fim das gratificações nem a quantidade de servidores nessa situação.

Autora da ação, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) garante que a decisão trata de cortar logo todas as gratificações já concedidas. O MP está preparando um embargo de declaração, que será remetido ao STF.

Alexandre Moraes ainda apresentou uma situação hipotética para sustentar a sua decisão pela suspensão das leis: "um servidor que exerceu função gratificada entre 1992 e 2002, terá direito ao recebimento de 100% da diferença entre a remuneração de seu cargo efetivo e a remuneração da função que já não exerce há mais de 13 anos".



