Dados da Associação Brasileira de Franchising, ABF, apontam que em 2016, apesar do cenário econômico de recesso, o mercado de franquias cresceu 8,3% com suas mais de 140 mil unidades faturando na ordem de R$ 151 bilhões.



E os catarinenses terão uma boa oportunidade de incrementar estes dados já que Florianópolis, cidade que segundo pesquisa da revista Época Negócios ocupa o segundo lugar entre as 10 melhores cidades para empreender no Brasil, vai sediar entre os dia 28 e 30 de julho a feira Empreende Franquias.

Mais de cinquenta expositores de grandes marcas do segmento estarão na feira.



Paixão por ginástica rítmica

Aluna do quinto ano de um colégio em Florianópolis, Giovana Giovanni D'Ávila, mais conhecida como Gigi D'Ávila, tem uma grande paixão desde os 6 anos: a ginástica rítmica. Hoje, com 10 anos, a ginasta mostra que tem futuro no esporte e já acumula algumas premiações como o título de vice-campeã, em 2015, no Campeonato Estadual de Conjunto Mãos Livres pré infantil e em 2016, primeiro lugar geral mãos livres na copa Elisa Andreolli de ginástica rítmica. Gigi treina 4 horas por dia e cinco dias por semana e se divide entre estudos, treinos e postagens no seu canal no Youtube onde tem 74 mil inscritos. Lá, ela ensina um pouco do que sabe, dos treinos e do seu dia a dia.

Tour educação

O secretário de Educação Básica do MEC, Rossieli Soares da Silva, que nesta segunda se reuniu no tribunal de Contas do Estado para tratar da celeridade do Plano estadual de Educação, segue em Santa Catarina. Ele fará visitas pelo Estado acompanhado do coordenador-geral de Educação Ambiental e Temas Transversais da Educação Básica, Felipe Felisbino, catarinense de Tubarão.

Recorde

SC teve safra recorde de cebola, com 630 mil toneladas. O Estado é o principal produtor do país, sendo responsável por 36% da área plantada no Brasil. As cidades de Ituporanga, Lages, Joaçaba, Alfredo Wagner, Angelina e Rancho Queimado se destacam no cenário. Os números foram divulgados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Cepa/Epagri) no Boletim Agropecuário deste mês.

