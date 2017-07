Esta coluna foi produzida pela Redação do Diário Catarinense. O colunista Cacau Menezes está em férias e retorna a este espaço em agosto.



"Lavagem de dinheiro público pode, ficar nu, não". A frase foi uma das tantas compartilhadas com indignação por artistas de Santa Catarina diante da prisão do dançarino paranaense Maikon Kempinski no último sábado, em Brasília. Ele foi detido pela Polícia Militar por "ato obsceno" enquanto fazia uma apresentação que envolvia nu artístico ao ar livre em frente ao Museu Nacional, na área central da capital federal. Ele só foi liberado depois de se comprometer a comparecer à Justiça.

Após a repercussão negativa do episódio, o governador do Distrito Federal Rodrigo Rollemberg pediu desculpas públicas ao artista. No espetáculo, em cartaz pelo festival Palco Giratório, do Sesc — importante circuito das artes cênicas do país —o artista aplica substância seca sobre o corpo, dentro de uma bolha inflável, onde o público pode entrar e permanecer. Como uma cobra, faz um rito de passagem por várias formas do corpo.

Dança no Oeste

A cidade de Pinhalzinho, no Oeste, também é pioneira em sediar um curso superior em Dança em Santa Catarina. A Horus Faculdades terá a partir do segundo semestre de 2017 a licenciatura na área. A instituição também oferece uma pós-graduação em Dança. A coluna publicou na última semana a abertura de inscrições para o curso de dança da Furb, em Blumenau, também no segundo semestre, como se fosse o único. Mas o Oeste também terá seu.



Ed Sheeran em Got

A presença do principal artista pop da atualidade na estreia da sétima temporada de Game Of Thrones deixou os fãs de GOT enlouquecidos. Ed Sheeran foi identificado apenas como Ed e, assim como na vida real, também mostra seus dotes musicais ao cantar em uma fogueira com outros cavaleiros. Na cena, ouve-se apenas um pequeno trecho da canção, mas alguns fãs já especulam nas mídias sociais que esta será a nova música de Sheeran. O cantor já havia dito que iria participar da série. A estreia foi na noite de domingo.

O emoji mais usado

Em homenagem ao Dia Mundial do Emoji, comemorado nesta segunda, o Facebook e o Messenger divulgaram os símbolos mais compartilhados em todo o mundo e no Brasil. Mais de 60 milhões de emojis são usados no Facebook, segundo a empresa, sendo os emojis de alegria e risada os mais compartilhados.

Nos últimos 30 dias, o emoji 'Sorriso com Lágrimas de Alegria' foi o mais usado no Facebook globalmente, seguido do 'Sorriso com olhos de coração' e 'Mandando beijo de coração'. Já no Brasil, o campeão é o 'Sorriso com olhos de coração'.

