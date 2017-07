Esta coluna foi produzida pela Redação do Diário Catarinense. O colunista Cacau Menezes está em férias e retorna a este espaço em agosto.



Foto: Rafael Martini / Agencia RBS

Por Leonardo Thomé



Desde 24 de junho, o Mirante do Morro das Pedras, localizado em frente à Casa de Retiro Vila Fátima, um dos pontos turísticos mais visitados do Sul da Ilha, está fechado para a população. O motivo foram os seguidos furtos à visitantes no local e, mais recentemente, assaltos à mão armada. Apesar de ser uma propriedade privada, o mirante, há seis décadas, permitia a turistas e moradores apreciarem a paisagem do alto da estrutura entre o mar e a Lagoa do Peri, ponto para inúmeras selfies e fotos panorâmicas.

Coordenadora da Casa de Retiro, Edneia Romão, afirma que não há previsão de o mirante ser reaberto. Ela conta que os furtos começaram há quatro anos, geralmente em carros que ficavam abertos. Depois, os veículos passaram a ser arrombados. A gota d¿água, explica, foram dois assaltos em uma mesma semana.

— Estávamos expondo os turistas ao perigo — resume Edneia. A coordenadora se reuniu com o superintendente de Turismo da Capital, Vinícius de Lucca Filho, que prometeu buscar junto à empresas privadas uma solução de segurança para a área. Edneia, contudo, não se convenceu de que algo concreto será feito.

— Eu, sinceramente, não sei se teremos uma solução.

Descaso com outros mirantes

Não é apenas o Mirante do Morro das Pedras que sofre com a insegurança e abandono em Florianópolis. Os dois outros principais pontos de observação da cidade, o do Morro da Cruz e o da Lagoa da Conceição, também costumam registrar casos de furtos, roubos e até um latrocínio – roubo seguido de morte -, que ocorreu em março de 2013 no Mirante da Lagoa. Já no Mirante do Morro da Cruz, com uma vista esplendida das baias Norte e Sul, Continente e região central, além da falta de estrutura, a segurança deixa muito a desejar. Em 2016, homens acessavam a estrutura de moto para roubar turistas em visita ao local.

Acompanhe as últimas publicações do colunista

Longa Gatos, em cartaz em Floripa, não é só para amantes dos felinos



Espetáculo de Deborah Colker abre o 35º Festival de Dança de Joinville



TJ julga caso Ricardinho