Foto: Divulgação / MPSC

Você tem algum livro, revista, documento ou fotografia relacionada à história ou à literatura de Santa Catarina? O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), por meio do Memorial do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), está desenvolvendo uma campanha para arrecadar materiais relacionados à história do MPSC e de Santa Catarina. Qualquer pessoa ou instituição pode participar doando, emprestando ou consignando esses materiais e outros objetos. O acervo será disponibilizado na biblioteca do espaço sociocultural previsto para ser aberto ao público em meados de 2018.



Para doar, entre em contato pelo e-mail memorial@mpsc.mp.brou pelo telefone(48) 3229-9173.

Futuro da Ponte Hercílio Luz

Até sexta-feira, um workshop promovido pela Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da UFSC, em parceria com a Fecomércio, discute o futuro da Ponte Hercílio Luz. A programação faz parte da disciplina Cidades mais Humanas, Inteligentes e Sustentáveis do curso. Sessenta pessoas vão participar dos debates, entre professores e representantes do governo do Estado, da sociedade civil organizada e do empresariado, além dos alunos. Nesta segunda, o grupo fez uma visita guiada à ponte. Os participantes foram divididos em sete grupos de trabalho para estudar e propor soluções para a ponte sob diferentes óticas: economia, governança, identidade, lugar, meio ambiente, mobilidade, segurança e inclusão social. As proposta vão ser apresentados formalmente às entidades responsáveis pela implementação.

