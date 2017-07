Esta coluna foi produzida pela Redação do Diário Catarinense. O colunista Cacau Menezes está em férias e retorna a este espaço em agosto.



Foto: Secom / divulgação

O Museu Nacional do Mar reabre nesta quinta para o público, com a Ala do Mar, que abriga as salas de artesanato e modelismo, da navegação, das canoas e a Biblioteca Kelvin Palmer Rothier Duarte. O museu retomará a exposição permanente dos modelos e miniaturas de embarcações do seu acervo de mais de 150 peças, que reproduzem em boa parte as originais da Coleção Alves Câmara.

Já a sala dedicada ao navegador Amyr Klink, que inclui a réplica do barco I.A.T., também reencontrará o público nesta semana. Outra novidade será a entrega, em breve, do píer do Museu do Mar, obra custeada pelo Porto de São Francisco do Sul, uma das entidades que compõem o conselho gestor da instituição.

Agricultura urbana

Em Balneário Camboriú, cidade mais verticalizada de Santa Catarina e com uma das maiores densidades de prédios do Brasil, vale a conversa desta quinta sobre agricultura urbana promovida pelo TEDx BalneárioCamboriúSalon. A proposta é trocar ideias e conhecer experiências internacionais que são passíveis de serem aplicadas no tecido urbano do município, entre elas soluções direcionadas ao cultivo de espécies comestíveis e como otimizar os recursos disponíveis para que o déficit de alimentação saudável seja reduzido.

O evento gratuito ocorre no Gestalt Coworking, entre 20h e 21h30min, com a participação de dois apaixonados por cultivo de alimentos orgânicos, os agricultores Bernardo Braga e Dheodoro Erms Silveira Jr.

Franquias

A Justiça do Trabalho afastou recentemente a possibilidade de um franqueador e um franqueado responderem solidariamente em relação a um trabalhador. A autora da ação não só acionou judicialmente a empresa onde trabalhava como também os donos da franquia, pedido que acabou sendo rejeitado. A advogada Laira Custódio explica que a ideia de franquia se baseia em uma contraprestação para exploração de uma marca e dentro dos conceitos desta. Além disso, não há subordinação entre ela (franqueadora) e as franqueadas.

Origem dos cães

De patas curtas ou alongadas, com o pelo enrolado ou comprido, todos os cães do mundo vêm de uma mesma população de lobos domesticados há entre 20.000 e 40.000 anos, segundo um estudo publicado na revista científica Nature. Tomando indícios genéticos como base, esse novo estudo se soma a outras hipóteses sobre as controversas origens do melhor amigo do homem. Segundo uma dessas hipóteses, os humanos domesticaram os cães pela primeira vez na Europa, há mais de 15.000 anos.

