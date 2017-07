Esta coluna foi produzida pela Redação do Diário Catarinense. O colunista Cacau Menezes está em férias e retorna a este espaço em agosto.

Um dos projetos de inclusão cultural mais prestigiado nos últimos anos, o Museus Virtuais, volta para mais uma temporada no cinema do CIC, em Florianópolis. A estreia desta edição será dia 29, às 18h, e o tema é "Itália, O berço do Renascimento".



O projeto usa a tecnologia para proporcionar lazer e cultura à comunidade, através de uma visita virtual por museus e galerias de todo o mundo. Desta vez, dois museus da Itália serão visitados. A atividade é conduzida ao vivo por um arte-educador, que aborda a cada sessão um tema específico da história da arte. A previsão é que 22 sessões abertas ao público sejam realizadas.

Cerveja em Jurerê

A bebida é a atração principal de dois eventos que rolam neste final de semana em Jurerê Internacional. Mestre Emerson Kim (foto) é um dos chefs que participa do Restaurante que Combina, que terá três noites temáticas no mesmo local, com cardápios harmonizados com cerveja Brahma. Nesta sexta, o renomado chef Valdir Grilo oferece sanduíches. No sábado, o clima italiano toma conta do local com Guilherme Schwinn. O domingo é a noite da comida japonesa, com Kim.

O bairro também é o point de uma aula sobre cerveja com o beer sommelier da Eisenbahn, Samuel Hoshino. O workshop rola neste sábado no Winter Fest By Eisenbahn

Ensino médio em debate

Florianópolis será o centro dos debates sobre a reforma do Ensino Médio durante o 12º Congresso Educasul, que deve trazer cerca de mil educadores à Capital entre os dias 31 de agosto e 01 de setembro. Entre os convidados, Mozart Neves Ramos, ex-reitor da Universidade de Pernambuco e atual diretor do Instituto Ayrton Senna e Natacha Costa, diretora da Associação Cidade Escola Aprendiz.

Sem carne e menos filhos

Estudo de pesquisadores da Suécia publicado na revista científica Environmental Research Letters revela que atitudes individuais têm mais resultado na luta contra as mudanças climáticas. Entre elas, ter um filho a menos reduziria as emissões per capita de gás carbônico em até 60 toneladas. A segunda atitude mais eficaz é evitar uso de automóveis, depois não fazer viagens de avião e evitar o consumo de carne (0,8t)

Sky na internet

A Sky, operadora de TV paga, lançará em 2018 um serviço só pela Internet, não de filmes e séries como a Netflix, mas de canais, modelo que já vive um boom nos EUA com serviços da DirecTV e do Google (YouTube TV0. As informações foram divulgados pelo executivo da operadora Luiz Eduardo Baptista em entrevista à Folha de SP.

De Niro, Pacino e Joe Pesci no mesmo filme

O cineasta Martin Scorsese deve recrutar um elenco galáctico para seu retorno aos filmes de máfia com The Irishman, para o qual já contava com Robert De Niro e agora ganhou os reforços de Joe Pesci e Harvey Keitel, enquanto espera o "sim" de Al Pacino.

Menor número de obesos

Florianópolis vai ganhar destaque no Globo Repórter desta sexta como a capital que concentra o menor número de obesos do Brasil. O programa faz uma espécie de raio X do Brasil e revela dados da última pesquisa sobre o tema do Ministério da Saúde.

Toques

Blues

A banda deItajaí The Headcutters pode se vangloriar de ser a que mais longe levou o blues catarinense nestas quase duas décadas de estrada. Com a bagagem de turnês nos EUA e Argentina, discos lançados fora do país e uma louvável parceria com mestres do gênero, eles retornam a Florianópolis sábado para um show no John Bull Pub.

Tropicalismo

Laureadas pela crítica, o grupo As Bahias e a Cozinha Mineira fa show sábado no Célula Showcase, em Floripa . O grupo tem um trabalho bem brasileiro, original e multifacetado, que passeia pelo samba e funk brasileiros, o axé, o soul e o rock.

Funk

O gênero invade a pista do P12 no domingo, com shows de Buchecha, MC Livinho e MC G15, do hit Deu Onda..

