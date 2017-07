Esta coluna foi produzida pela Redação do Diário Catarinense. O colunista Cacau Menezes está em férias e retorna a este espaço em agosto.



O Santuário Santa Paulina promove o 1º Encontro da Vovó e do Vovô com Santa Paulina. O evento acontece dia 26 de julho, a partir das 9h30min no Santuário em Vígolo, Nova Trento. Diversas atividades estão sendo preparadas, entre elas, a celebração da Santa Missa dedicada aos avós. Vai ter ainda bingo e baile.

Os participantes deverão levar brindes para o animado bingo e confirmar presença pelo telefone 48 3267 3030 ou pelo e-mail santuario@santuariosantapaulina ou recepção do Santuário.

Zé no Ateliê

Mestre da pintura brasileira do século 20, José Maria Dias da Cruz abre nesta quinta exposição no Espaço de Arte Árvore da Felicidade, em Florianópolis. Com obras nos principais acervos públicos do país, o artista carioca de 81 anos que já foi professor da Escola de Artes Visuais do Parque Lage e do MAM, no Rio de Janeiro, tem uma relação próxima com Florianópolis, onde atualmente vive.

Junto com obras de Portinari, Segall, Pancetti e outros modernistas expoentes, Dias da Cruz, então uma criança, também mostrou uma obra na Exposição de Arte Contemporânea, mostra que foi o embrião do Museu de Arte de Santa Catarina (Masc), um dos mais importantes do Brasil.

Pilates

Depois de duas edições em Curitiba, o principal evento de pilates do Sul do Brasil muda-se para Florianópolis. O Encontro de Pilates Profissional (EPP) ocorre em 8 e 9 de setembro no CentroSul. Maria Militão, uma das pioneiras da prática no país, e Rafael Fiorini, ministrante de cursos no Chile, México, Argentina e EUA, são os destaques entre os palestrantes.

Novo google

O Google anunciou que fará mudanças na sua homepage para incluir o que a empresa chama de Feed, uma seção com notícias, alertas, informações pessoais, vídeos populares e outras sugestões que o buscador considerar útil especificamente para o usuário. Esse agregador de "interesses" foi implementado nesta quarta no app principal do Google para Android e para iPhone nos EUA

A novidade chega para o Brasil e demais países dentro de duas semanas. A página principal do Google no computador —que, em essência, não mudou desde que foi lançada, em 1998– receberá as mudanças "em breve", disse a empresa.

