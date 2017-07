O sucesso do jogo Pokémon Go, que fez milhares de pessoas do mundo todo deixarem o conforto de suas casas para caçar Pokémons pelas ruas há cerca de um ano, inspirou o nascimento de um aplicativo similar brasileiro, o BioExplorer. O jogo, desenvolvido e lançado por professores da Universidade de São Paulo (USP) em junho, quer ensinar biodiversidade para crianças por meio do uso da tecnologia de realidade aumentada.

Em junho, uma versão piloto do app foi lançada para iOS e Android. Por enquanto, existem quatro bichos disponíveis para serem conhecidos — e não capturados — pelas crianças: o lobo guará, a onça pintada, o carcará e a capivara. Ao abrir o app, os animais são dispostos num raio de 35 metros da localização inicial do usuário.

Oportunidade para ajudar

Amigos e parentes do advogado Kaio Pires se organizaram em prol de uma causa nobre. No último domingo do mês (30), acontece na sede balneária da OAB, em Florianópolis, um carreteiro solidário. Toda a arrecadação da festa, que terá comida e bebida liberada, será revertida para o tratamento de um câncer. Entre as atrações confirmadas estão o Mané Darci, a banda Sambaí e a bateria da Protegidos da Princesa. O ex-assessor jurídico da Floram e da prefeitura de São José tem 35 anos e luta contra a doença desde março do ano passado. Além da festa, os amigos também organizaram uma vaquinha virtual para ajudar a cobrir os gastos com o tratamento, que não foram completamente cobertos pelo plano de saúde. Os ingressos custam R$ 100 e estão à venda nas Óticas Diniz, na Evidência Assessórios, no Shopping Beiramar, e no site www.braveticket.com.br.

Ela vem aí

Ela já contabiliza mais de 20 álbuns lançados, 240 músicas gravadas e 14 turnês. Sandy, na estrada há 27 anos, retorna a Florianópolis com Meu Canto, para mostrar o melhor de sua carreira solo. O show já foi apresentado na capital no ano passado e volta ao Centro de Eventos da UFSC neste domingo.

Narcos em setembro

A Netflix anunciou na manhã de sexta-feira a data de estreia da terceira temporada de "Narcos". A série voltará no dia 1º de setembro, agora sem Pablo Escobar, personagem de Wagner Moura.



"Tamo" só por isso

A estreia da sétima temporada da Game of Thrones neste domingo está mobilizando uma legião de aficionados pela série. Em Santa Catarina, há vários grupos no Facebook marcando o "evento" de assistir o primeiro episódio juntos. Até o nosso Koxixos entrou nessa. O clássico bar de comemorações de futebol vai transmitir a série neste domingo, com distribuição de pipoca pra raça.

Histórias boas de ouvir

Em meio a tantas histórias trágicas da vida real — roubo, corrupção, feminicídio... —, quem sabe um pouco de arte e ficção possam ajudar a digerir a realidade. A Casa Vermelha, um microespaço cultural administrado pelo grupo Teatro em Trâmite no Centro de Florianópolis (merece a visita!) realiza até o final do mês a primeira edição da Mostra de Contação de Histórias. Grupos de todo o Estado se revezam na programação de sete espetáculos para crianças e adultos. Quem quiser aprender a contar histórias, fica o convite para uma oficina no dia 17.

