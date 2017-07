Esta coluna foi produzida pela Redação do Diário Catarinense. O colunista Cacau Menezes está em férias e retorna a este espaço em agosto.

O presidente Michel Temer (PMDB) foi o quinto líder presente na reunião do G-20 mais procurado pelos internautas no Google durante o período de encontro da cúpula, ocorrido na semana passada em Hamburgo, na Alemanha. Segundo um levantamento feito pelo Google News Lab e o Pitch Interactive, o brasileiro ficou atrás apenas de Donald Trump (EUA), Vladimir Putin (Rússia), Angela Merkel (Alemanha) e Emmanuel Macron (França).



Dor crônica

A dor crônica é relatada por 37% dos brasileiros, aponta pesquisa da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor (Sbed). Os dados do estudo foram debatidos no 4º Congresso da Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor (Sobramid), que terminou domingo em São Paulo. A pesquisa mostra que a faixa etária média de ocorrência da dor é 41 anos e que ela é mais frequente em mulheres do que em homens.No encontro, foram debatidos métodos inovadores como uso de estímulos elétricos com tecnologia sem fio para alívio da dor.

Apple terá datacenter alimentado por energia renovável

A Apple informou nesta segunda que investirá US$ 921 milhões em um novo centro de processamento de dados na Dinamarca, que será totalmente alimentado por energia renovável. Em janeiro, o Facebook também anunciou planos de construir um centro de processamento de dados no país, o seu terceiro fora dos Estados Unidos.

O datacenter da Apple iniciará as operações no segundo trimestre de 2019 em Aabenraa, perto da fronteira com a Alemanha. A instalação responderá pelos serviços online da Apple, incluindo o iTunes Store, a App Store, o iMessage, o Maps e a Siri para clientes em toda a Europa.

Evolução das espécies

Registros históricos das correspondências entre Fritz Müller, o cientista alemão que morou no século 19 na Colônia Blumenau, e pesquisadores de todo o mundo, dentre eles Darwin, estão em exposição até 23 de julho no Beiramar Shopping, em Florianópolis. Embora visualmente frágil, a mostra traz conteúdo relevante levantado pela historiadora Ana Maria Ludwig Moraes sobre as cartas, a beleza da então Desterro e a evolução das espécies.

Internet nas escolas

Um dos principais gargalos apontados pelos diretores das 15 escolas estaduais com ensino médio integral desde fevereiro em Santa Catarina a internet lenta (ou a falta dela) já foi solucionada. Segundo a Secretaria de Estado da Educação, todas as unidades tiveram aumento de velocidade da internet. Agora, elas contam com banda larga de 30mbps.



