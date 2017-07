Esta coluna foi produzida pela Redação do Diário Catarinense. O colunista Cacau Menezes está em férias e retorna a este espaço em agosto.

De olho no Plano de Estadual de Educação

A dificuldade de cumprir as metas e monitorar a execução das ações do Plano Estadual de Educação e também de planos municipais está sendo avaliada de perto pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina. O documento prevê 19 metas e mais de 300 estratégias para melhorar o ensino até 2024, da creche à pós-graduação. O conselheiro substituto Gerson Sicca afirma que o trabalho do TCE será feito para ¿garantir que os gestores levem os planos a sério como política de Estado, e não de governo¿. Até o fim do mês, o TCE deve divulgar dois relatórios para nortear a fiscalização e orientar os municípios. O primeiro, terá uma análise do conteúdo dos planos municipais de educação. O segundo, será composto pelos dados divulgados pelos municípios. Os dois materiais ajudarão os órgãos de controle e a sociedade a avaliar se os objetivos estão sendo alcançados. Sicca representa o TCE no acordo de cooperação técnica do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, firmado para garantir a fiscalização dos planos de educação.

De Cristian Weiss

Cinema, estatística e mulheres

Cineasta de Florianópolis Cíntia Domit Bittar fez a conta: dos 14 curtas-metragens selecionados para a edição 2017 do Festival de Cinema de Gramado, sete são de São Paulo, quatro do Rio de Janeiro, doiss do Rio Grande do Sul e um de Goiânia —78,5 % concentrado no eixo Rio - SP. Dos 14 diretores, apenas três são mulheres e um homem trans. Aproveitando essa deixa, ela e outras produtoras audiovisuais de SC participaram no sábado da palestra Mulheres no Cinema – Igualdade de Gênero no Set. Entre as convidadas estavam Marcia Paraíso e Kátia Klock. O papo foi no Cinema do CIC, com exibição de filmes catarinenses.



23 a 3 em cima da PM

A jovem enxadrista blumenauense Gabriela Feller, 13 anos, participou de um desafio na sua cidade natal. Enfrentou 26 policiais militares simultaneamente na sede do 10º Batalhão da PM. Gabriela venceu 23 partidas e os PMs, três. A garota tem no currículo ainda 25 competições. A ação é para ajudá-la a conseguir recursos para participar do campeonato Sul-Americano e do Mundial, ambos ainda em 2017, fora do Brasil. Para ajudar, basta comprar uma das 3 mil canetas vendidas por ela. Cada uma custa R$ 5. O telefone de contato é o (47) 99116-3802.

