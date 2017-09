Foto: Arquivo Pessoal / Divulgação

A Assembleia Legislativa de Santa Catarina quer dar a Cruz e Sousa, mais de um século depois da sua morte, o título de Promotor Público. O ineditismo da iniciativa se explica: o poeta não foi nomeado 134 anos atrás para o cargo por ser negro. O deputado Dirceu Dresch, autor da proposta, diz que se trata de uma "reparação simbólica" pelo racismo praticado no passado.

Para o educador Antônio (Toninho) Nunes, diretor do Colégio Cruz e Sousa, e membro do Conselho Estadual de Educação de SC, a iniciativa do legislativo é elogiável: "A maior contribuição que Cruz e Sousa deu à luta dos negros - citando Eglê Malheiros - foi o fato de não aceitar a divisão das pessoas pela cor da pele ou pela conta no banco". E dentre todas as homenagens que se pode prestar ao grande poeta a maior delas é conhecer sua obra literária, alerta Nunes.

Moda e decor

Nesta quinta-feira, no showroom da DVA Automóveis, em São José, ocorre o lançamento oficial da nova proposta do Mercedes-Benz GLA. Novo best-seller da montadora alemã, o carro revolucionou a categoria de SUV´s, com tecnologia de ponta, design irresistível e dirigibilidade surpreendente.

Bom gosto

Foto do casamento religioso do vice-governador Eduardo Pinho Moreira e da noiva Nicole Rocha domingo em Laguna, publicada nesta segunda-feira na coluna, foi o assunto do dia em Santa Catarina. Só elogios para o bom gosto do vice, que soube escolher.

Fun week

O duo JetLag, formado pelos DJ’s Thiago Mansur e Paulo Velloso, chega ao P12 neste domingo, dia 1º de outubro, junto com a dupla sertaneja Matheus & Kauan, para agitar a festa Fun Week, que traz estudantes de todo o Brasil à Ilha da Magia, na já tradicional Semana do Saco Cheio. É tanta mulher, gente!

Salvar quem não nos salva

Nosso Imperial Hospital de Caridade está precisando de ajuda, a menor que seja. E são muitas as formas de assim proceder. Uma dessas, por exemplo, seria autorizar o débito em sua conta de luz (Celesc), de qualquer valor (R$ 10, R$20, ou mais).

Como proceder? Clicando aqui. Basta imprimir e preencher um "formulário", que abrirá uma ordem de Autorização de Débito junto à Celesc, e entregá-lo na secretaria do hospital. Pronto! Não permitamos, por favor, que nosso Imperial Hospital venha a cerrar as portas, abertas que estão, há mais de 228 anos. Precisamos salvar a vida de quem salva vidas.

Belo jogo

Assisti domingo pela SporTV ao vivo de Salvador o que para mim foi o melhor jogo do campeonato entre Bahia e Grêmio, que mesmo poupando quatro titulares, fez um partidaço e só perdeu porque o adversário também fez um partidaço e foi beneficiado com um erro do juiz na marcação de um pênalti inexistente. Jogo solto, alegre, todo mundo partindo pra cima, querendo jogar, driblar, humilhar, mostrar, lá e cá, coisa linda de se ver. Aliás, o Grêmio é o melhor time do campeonato, não falo da tabela, tem o melhor técnico, a melhor torcida e o melhor estádio.

Gays e o trânsito

É incrível o motivo que a Guarda Municipal de Balneário Camboriú usou para proibir a realização da Parada da Diversidade na cidade: atrapalharia o trânsito. Não entendo muito de lei, mas acho que a instituição pode, e merece, ser processada por discriminação disfarçada, se é que existe esta figura no mundo do Direito.

Confraria do vinho

Uma profusão de sabores promete marcar o próximo encontro da Confraria do Vinho Itapema nesta quarta-feira, na Alameda Casa Rosa, em Floripa. Excepcionalmente no meio da semana, o evento deste mês marca a chegada da primavera, trazendo para o público rótulos originários da Itália, Portugal e Chile e um primoroso menu com assinatura do chef Renato Stumpf. Os ingressos, já nas últimas unidades, estão à venda pelo site Blueticket e nos patrocinadores.

Se tu dix!

Do filosofo de Biguaçu, li, gostei e dou de graça para vocês: "Ressaca é igual a saudade. Se você tá sentindo é porque valeu a pena". Entendeu?

