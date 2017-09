A assessoria da Celesc entra em contato para esclarecer questionamentos registrados na coluna do fim de semana a respeito do contrato de R$ 1,2 bilhão que está pendente de autorização pela Assembleia Legislativa.

De acordo com a assessoria, além de não trazer reflexos diretos para a tarifa dos catarinenses, os recursos "são fundamentais para garantir um ganho operacional, em quantidade e qualidade, de 20% no sistema elétrico do estado, com ampliação de subestações e linhas de produção".

A empresa explica ainda que o empréstimo recebeu o aval da Agência de Energia Elétrica e se justifica por ser uma negociação com cinco anos de carência e 25 anos para pagamento, além de juros na ordem de 3% ao ano, enquanto bancos nacionais cobram taxas 400% maiores, em média. Importante que a operação seja transparente, mas que o assunto ainda vai dar muito pano pra manga e á começa a dar dor de cabeça, é inegável.

Conta cara

Tá ficando caro para o povo brasileiro essa conta do Rio de Janeiro que a corrupção e a omissão nos deixou. Depois da roubalheira milionária do Pré-Olímpico, Copa do Mundo e Olimpíada, o Rio ainda pede ajuda. Sem dinheiro até para a polícia, mas com centenas de obras novas, com gastos que muitas grandes cidades do mundo não quiseram, e sem pagar os impostos e obrigações que os pequenos municípios são obrigados, a vida no Rio de Janeiro segue em frente porque tem gente pagando as festas. A última foi a chegada de cinco ministros na cidade do Rock in Rio e da Rocinha, com a promessa de injetar até o ano que vem mais R$ 200 milhões de dinheiro público em atividades turísticas. É a idade que mais recebeu verbas públicas nos últimos dez anos no mundo. Mas continua pedindo. Continua sofrendo. Continua sem saber como voltar a ser uma Cidade Maravilhosa. Chega, né Rio!

Atentado terrorista

Verão está chegando e o trânsito precisa fluir melhor. Quando ocorre acidentes como o desta segunda pela manhã na ponte fica insustentável trafegar pelo centro de Florianópolis. Como já diz o mané: acidente na ponte deveria ser punido como ataque terrorista! Se o trânsito não flui, qualquer acidente vira um caos. Floripa muito mais.

Vai ter

O verão 2017/2018 poderia perder um de seus charmes: o horário de verão. E este horário é legal, bacana e, como já disse, charmoso. Com ele, por volta de 20h30min ainda é praticamente dia. Dá para sair do trabalho e pegar uma praia ou jogar uma pelada, de preferência com aquela chuvinha de fim de tarde refrescante que deixa a noite no ponto. Acontece que ontem o governo federal desfez os boatos de que não iria decretar o horário de verão nesta temporada, sob argumento de que a economia de energia não compensa. Comemoremos, pois!

Vamos emprestar

"Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes". (Jesus Cristo). Um recado direto para aqueles que precisam de um dinheirinho emprestado, mas não têm encontrado amigos que os conceda.

