Foto: arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

— Amigos de Palhoça Wellington Luiz Costa, o médico veterinário Roberto Darabas, o empresário Alberto Tejada e o médico infectologista Juliano Manoel Coelho em tour pela Europa. Hoje estão na ilha de Capri na Itália seguindo para Grécia.

*****

Foto: Nanda Camacho / Divulgação

— Pinho Menezes com o filho Otto, só alegria com a cria.

*****

Foto: Renato Pinhabel / Divulgação

— A belíssima advogada catarinense Carolina Fernandes Rodrigues, marcando presença em Porto Alegre para prestigiar o Fórum de Gestão do RS, na Associação Leopoldina Juvenil. Quem roubou a cena do evento, foi o Prefeito de São Paulo, João Dória (PSDB), palestrante do evento.

