Confira as fotos enviadas pelos leitores:

- Fabiana Rabello, Saviane Monteiro, Adriana Piazza, Mariana Bathke e Carolina Ghisi Mello minutos antes do desfile Barbie Esperança Fashion Show que fechou o primeiro dia de eventos sábado em Floripa.

Foto: Fabrícia Pinho / Divulgação

- Casamento reservado para os familiares ontem em Laguna do vice governador Eduardo Pinho Moreira e da advogada Nicole T. Rocha. A festa será no próximo sábado no hotel Majestic, em Floripa.

Foto: Daniel Oliveira / Divulgação

- Essa os amigos merecem ver para crer. Walter Souza, 76 anos, lenda do rádio florianopolitano, depois de cinco anos de luto com a morte da esposa, que o levava mensalmente ao Oeste do Estado para passar o dia no túmulo da ex, está com o sorriso de volta e circulando com a nova namorada, Lidiane Costa, 46 anos, enfermeira que ele conheceu na sua recente passagem pelo hospital, onde não só escapou de mais um procedimento cirúrgico no coração, como ganhou uma nova namorada, com quem já está morando no seu apto da Felipe Schmidt. Vida de surpresas.

Foto: Cacau Menezes / Diário Catarinense

- Paulo Tonietto ontem em Paris entre as estrelas do PSG na festa de aniversário do zagueiro Thiago Silva.

Foto: Arquivo pessoal / Divulgação

- Monise Bonafe brilhou no Baile do KondZilla, que rolou na sexta -feira no Stage Music Park, festa que reuniu os principais nomes da da gravadora em uma noite de muito batidão em Jurerê.

Foto: Larissa Trentin / Divulgação

