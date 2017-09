Confira as fotos enviadas pelos leitores:

Foto: Aline Marquez / Divulgação

— Cada vez mais bela e de sucesso, a empresária Deborah Viegas é a nova solteira do pedaço, e mesmo com negócios na Ilha, anuncia novos rumos. Assim que acabar a reforma do novo apê, a jovem vai morar em São Paulo, cidade onde comanda a sua Dot, esta que brinda um ano nesta terça-feira, com coquetel que irá receber as bombadíssimas na internet, Gabriella Lenzi e Flávia Pavanelli .

*****

Foto: Fabrícia Pinho / Divulgação

— As "bonecas" Camila Guollo e Shirlei Albuquerque (que levou a cachorrinha) entre as convidadas para o desfile com suas Barbies do bem na festa beneficente do final de semana na Ilha .

*****

Foto: DM Fotografias / Divulgação

— Estudioso do Direito, Nicolau Apóstolo Pítsica foi prestigiado por seu filho Diogo, atual Procurador-geral do município de Florianópolis, no lançamento do seu quinto livro no Centro Integrado de Cultura, na Capital.

*****

Foto: Emerson Touche / Divulgação

— Rafaela Seola brindou a chegada da Primavera, no Selenza, em Balneário Camboriú,

sexta-feira, em noite noite de música eletrônica com o DJ Thiago Matthias, e onde o público marcou presença e festejou a nova estação numa vibe com a cara do litoral .

*****

Foto: Carlos Bortolotti / Divulgação

— Isabelle Bortolotti, filha do cinegrafista Carlos Bortolotti, na Oktobertranz de São Pedro de Alcântara, no fim de semana, com a Rainha e Princesas da Schützenfest de Jaraguá do Sul. .

