Confira as fotos enviadas pelos leitores:

Foto: Marco Cezar / Divulgação

— Festa com forte perfume de mulher para as comemorações de dois anos do Grupo Descendentes, formado por filhas das famílias tradicionais da Ilha quinta-feira no Kanpai da Lagoa da Conceição.

*****

Foto: Marlon Silva / Divulgação

— Monique Guichard, uma deusa de Floripa já no clima da primavera.

*****

Foto: Paulo Campos / Divulgação

— Janjão Gomes procurando o sol em qualquer lugar da Ilha para chegar bronzeado no casamento do seu amigo Eduardo Pinho Moreira no próximo final de semana no hotel Majestic.

*****

Foto: Fabrícia Pinho / Divulgação

— A família cresceu com a chegada da pequena Clara para o casal Mariana Schwartz e Marcelo Gomes, que foi pegar um solzinho gostoso no centro da cidade.

;

*****

Foto: Maycon Silva / Divulgação

— Walérya Carriço, coach de CEO's requisitadíssima por algumas das maiores empresas nacionais e multinacionais do país, passou o final de semana em casa, em Jurerê. Descanso merecido, para comemorar o seu aniversário em família.

Acompanhe as últimas publicações do colunista

Estado gasta mais com previdência do que com educação e saúde

Desvio de dinheiro na UFSC já havia sido investigado em 2008

"Daqui para a frente tudo será transparente", diz reitor em exercício da UFSC