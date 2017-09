Confira as fotos enviadas pelos leitores:

Foto: Vanessa Pinho / Divulgação

— Aline Moreira, esposa do construtor Antônio Carlos Coral, com Manu Meller, sexta-feira, na entrega do novo empreendimento comercial Coral Corporate, no bairro de Coqueiros.

Foto: Fernando Mendes / Divulgação

— O gentleman Cesar Luis Pasald, presidente da Academia Catarinense de Letras Juridicas, com o Desembargador Thompson Flores (c), presidente do Tribunal Regional Federal , que fez importante palestra sobre história e justiça, e o magistrado Marcelo Michelotti , Presidente da Associação dos Magistrados Federais de SC, após a concorrida palestra de anteontem em Floripa.

Foto: arquivo pessoal / Divulgação

— Jornalista Moniky Bittencourt (filha da Mônica Correa e do Jerry Bittencourt) e o namorado Solano Delavald, estiveram na abertura da Oktoberfest em Munique na Alemanha. O evento prossegue até o dia 3 de outubro. Ela ficou impressionada com a quantidade de chopp que as mulheres tomam., deixando os marmanjos no chinelo.

Foto: Gisela Gueiros / Divulgação

— Artista plástico Pedro Silva apresentou na última sexta-feira a Coleção Yolks, na Lazy Susan Gallery, no Lower East Side, em Nova Iorque. Com curadoria de Gisela Gueiros, a exposição foi visitada pelos seus familiares, por jovens artistas norte-americanos e por personalidades, como a renomada curadora Nessia Pope.

