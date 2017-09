O governador Raimundo Colombo está empenhando todas as suas forças na tentativa de conseguir R$ 700 milhões, que seriam divididos entre os municípios catarinenses, por meio do Fundam, para obras em geral. Simultaneamente, a saúde pública vira um caos pela falta de R$ 500 milhões. Então por que o dinheiro, se conseguido, não é transferido de um destino para outro? O problema é que não pode. A lei não permite. Dinheiro para uma conta não pode ser depositado na outra conta. Mas vá explicar para os catarinenses que focinho de porco não é tomada. Enquanto isso, as prefeituras compram patrolas e pacientes ficam nas filas de espera de cirurgias e exames.

Agilidade

Um automóvel que pegou fogo em plena Rua Frei Caneca, no bairro Agronômica, foi socorrido no início da noite de sábado por duas motocicletas da PM e dois caminhões de bombeiros. O elogiável é que todas as viaturas chegaram em menos de 10 minutos após o início do fogo. A vizinhança, apreensiva por causa da fiação próxima, ficou muito agradecida.

Cura gay

A Justiça Federal do Distrito Federal permitiu, em caráter provisório, que psicólogos tratem homossexuais como doentes e possam aplicar terapias de reversão sexual sem sofrer intervenção do Conselho Federal de Psicologia. A terça-feira poderia ter terminado sem este absurdo.

Raposa Gagá

Deputado Valdir Cobalchini, sobre a nota publicada nesta coluna de ontem, onde uma raposa peemedebista diz que o vereador de Floripa Rafael Daux conquistou sua inimizade no PMDB: "A raposa além de velha está gagá. Sou um dos incentivadores da candidatura do Daux a deputado, por que entendo que o PMDB deve apostar em novas lideranças, assim como fiz em Chapecó com o vereador Cleiton Fossá. Como nas demais eleições, vou fazer meus votos na Grande Florianópolis, dos meus amigos, mas minha base é no oeste e meio-oeste". Se tu dix!

Amamos o Cris

O técnico interino da Chapecoense está com tudo e não está prosa. O time de Emerson Cris empatou com o Flamengo e ganhou do poderoso Grêmio. É a tal história do "santo de casa também faz milagre." Agora, sensacional mesmo foi a manchete ou título que a editoria de esportes do Diário Catarinense deu para uma reportagem sobre o assunto. Diz o seguinte: "Todo o mundo ama o Cris". Sensacional. Lembra aquela série de televisão "Todo mundo odeia o Cris". Cris, continue nesta balada, porque está bom demais.

Toques

CHORO _ Nasceu Vicente, netinho de Jeanine e do médico oncologista Marcelo Paulo Colaço, filho da Gabriela Colaço e do Roni Mansur.

NA MOSCA _ Semana passada o Cacau noticiou, na coluna, o risco de comprometimento dos atendimentos no Cepon devido à crise na saúde. Ontem o assunto foi matéria no Jornal do Almoço.

CASTANHOLAS _ Marianinha Bicca Piazza, uma das damas da sociedade de Florianópolis, autografa seu primeiro romance, Vida Cigana, nesta quarta no CIC, com renda revertida para a Serte. Lúcia Prazeres, amiga da família, está cuidando da produção da noite.

