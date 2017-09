Aproveitem, porque o mundo vai acabar. E será neste sábado, 23 de setembro. A Nasa diz que não, mas o astrólogo britânico David Meade garante que sim. David alega que a base de suas informações está nos alinhamentos das estrelas. E nas entrelinhas da Bíblia, em Isaías, que previu O Nascer do Sol Negro.

E nos estudos do astrólogo, o "Nascer do Sol Negro" foi o que ocorreu recentemente, o enorme e grandioso eclipse do sol no último dia 21 de agosto, que foi muito esperado por muitos, pois há 99 anos não ocorria um de tamanha plenitude. Em sua teoria, David diz que após 33 dias do eclipse o mundo se acabará, quando o planeta Nibiru, conhecido como Planeta X, se chocará com a Terra.

Coqueiros

E nesta sexta, na virada do inverno para a primavera, o bairro mais charmoso da cidade ganha um brilho a mais. A Coral Construtora inaugura o Coral Corporate. Lindo empreendimento de salas comerciais que chega como uma bela opção para os empreendedores de Floripa. Perto do querido parque de Coqueiros, a cinco minutos do Centro e dois da badalada vila gastronômica do bairro.

Esta tal de morte...

Duas mortes quarta-feira para os amigos lamentarem. A do Carlos Alberto, o viking que com um chifre e um megafone vendia seu peixe pelo centro da cidade falando de tudo e de todos, muitas vezes mal, envergonhando os personagens na rua, mas divertindo a maioria; e a do empresário Felipe Graff de Cabeçudas, Itajaí, pai da Marina e do Gustavo do seu casamento com Tina Bauer, e que nos últimos meses se reencontrou com a primeira namorada, Simone Leite, e como os dois estavam sozinhos, resolveram continuar o caso da adolescência. Há poucos dias chegaram de uma viagem encantadora pela Colômbia. A alegria da Simone com o Fernando era contagiante. Morte repentina, daquelas traiçoeiras. Difícil de aceitar, difícil de entender. Logo agora, não dava pra ser um pouquinho mais à frente?

