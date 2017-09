Augusto Dias, o Guga, que preside a Associação de Beach Tennis da Joaquina, e lá é cobrado mensalidade, garante que não será o administrador das novas quadras esportivas da Beira-Mar Norte e não haverá cobrança de mensalidade, pois o espaço é público é de manutenção barata. A prefeitura tranquiliza os atletas, garantindo que não permitirá nenhuma cobrança para utilização das quadras. Nem direta e nem indiretamente. Ela é pública.

O último projeto

Há 24 anos, o neurocirurgião Irineu May Brodbeck, falecido em maio, registrou em foto preto e branco (um de seus hobbies) a chegada da primeira ressonância magnética de Florianópolis, na época a mais moderna de Santa Catarina com a potência de 0,5 Tesla. Nesta semana, foi documentado em sua homenagem a chegada da primeira ressonância magnética de 3 Tesla da Clínica Imagem, o modelo mais avançado disponível em todo o mundo.

Este foi o último projeto capitaneado pelo querido e bem sucedido dr. Irineu. O contrato foi assinado por ele, internado no Hospital Baía Sul, instituição que também criou. Ao se despedir de sua equipe de confiança, deixou a mensagem: "Cuidem da chegada das máquinas novas!"

Carta bomba

Ainda que Antonio Palocci esteja realmente tentando o benefício da delação premiada, que nem tudo tenha sido dito e que muita água ainda está para rolar, como sabemos, sua carta dirigida ao PT, que viralizou nas redes sociais, tem inegável valor, pelas reflexões que deveria provocar naqueles corruptos e corruptores que ainda estão do lado de fora das grades. Aliás, também em todos nós, eleitores, onde, na verdade, tudo começa e termina.

Tucanos

Festa de casamento do vice-governador Eduardo Pinho Moreira com a advogada Nicole Rocha sábado no hotel Majestic, em Floripa, já tem confirmadas as presenças de dois governadores do PSDB, Geraldo Alckmin, de São Paulo, e Marconi Ferreira Perillo, de Goiana. Resta saber se haverá alguém do PMDB, partido do noivo.

Papel aceita tudo

A defesa do ex-presidente Lula apresentou recibos de aluguel de um imóvel para justificar que aquilo era de verdade e o referido apartamento não é resultado de propina. Um dos recibos tem data de 31 de junho. Impressão que fica é que os tais recibos valem tanto quanto notas de R$ 3.

Vergonha

Circula pelo WhatsApp fotos dos corredores do Hospital Regional de São José mostrando aproximadamente 400 pessoas esperando consulta médica. Muitos pacientes chegaram a esperar mais de quatro horas por um médico. A situação poderia ser mais grave, mais foi atenuada pelo auxílio de seis médicos residentes.

Toques

JANTAR _ Chef do Ostradamus, Jaime Barcelos, está convidando para um jantar harmonizado nesta quinta-feira, às 20h, no seu concorrido restaurante do Ribeirão da Ilha. O diferencial deste jantar é o menu completo harmonizado com vinhos da vinícola chilena Ventisquero.

NA BARCA _ Cardiologista Walmore Siqueira e a mulher Mirella, de Blumenau, estarão na comitiva de 120 amigos que no próximo domingo festejarão em Lisboa os 80 anos de Jorge Bornhausen.

DELEGADA LÚCIA _ Meu bom dia especial nesta quinta-feira é para a delegada Lúcia Maria Stefanovich, que completa 45 anos de serviço público ininterruptos, ainda hospitalizada em estado delicado, vítima de um AVC isquêmico. Primeira delegada do Brasil, ingressou na Polícia Civil de Santa Catarina em 28 de setembro de 1972, em pleno período de ditadura militar, mostrando, já naquela época, a força da mulher catarinense.

