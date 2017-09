Projeto do deputado João Amin, que caça a medalha Anita Garibaldi concedida ao ex-ministro Geddel Vieira Lima, preso na Penitenciária da Papuda depois de encontrados mais de R$ 50 milhões em imóvel ligado a ele, foi aprovado na Assembleia Legislativa em tramitação ágil depois da relatoria do deputado Darci de Matos, líder do governo. A iniciativa, que recebeu apoio unânime no Plenário, faz Justiça àqueles que por mérito receberam a honraria.

Peregrinação

Sei não. O deputado federal Esperidião Amin (PP) está percorrendo toda Santa Catarina.

Alameda S

Sobre a nota que cita a Alameda S, em Jurerê Internacional, a explicação enviada por Rubens Cardiga Alves, assessor de imprensa da Floram, é a seguinte: "Trata-se de um projeto de revitalização do espaço que foi adotado por uma empresa, em mais uma iniciativa do Floripa na Praça, programa da prefeitura para dar cara nova às praças e áreas públicas da cidade."

Moradores que conhecessem a história da criação e idealização de Jurerê e das Alamedas que existem estão indignados: foi autorizado a destruição da Alameda S, localizada na Rua Alameda Cesar Nascimento, entre a Rua dos Polvos e a Manuel do Lago Almeida, onde estão sendo arrancadas todas as árvores frutíferas e ornamentais plantadas pelos moradores e destruindo o projeto idealizado por Oscar Niemeyer. Suspeitam, ao contrário do que diz o porta-voz, que tudo isso para beneficiar uma obra já em construção de um edifício. O número do processo de autorização é: 071720/2015 e o parecer técnico 065/2017.

Indecisão gay

Seria bom acabar de vez com este negócio de cura gay. Os homossexuais e seus simpatizantes devem estar com a paciência esgotada com este vaivém. Uma hora são doentes, outra hora não. Dá para decidir de uma vez, porque os que amam pessoas do mesmo sexo querem ser felizes, sem ninguém se metendo na vida deles.

Beijos e abraços

"Prezado Cacau, muito importante o registro que você fez em sua coluna desta quarta-feira, a propósito do aniversário do Paulo Konder Bornhausen. Antigas e sinceras amizades autorizam grandes deslizes. Afinal são 80 anos de amizade, quando o PKB e eu frequentamos os bancos escolares do internato São José, no Rio de Janeiro. Não cumprimentei ele no seu aniversário, mas o faço agora, registrando o grande exemplo que ele nos dá com a mensagem de amor e lindo convívio da família Bornhausen, a que me associo. Meu agradecimento a você Cacau e beijos e abraços para toda a família Bornhausen. Álvaro Gayoso Neves."

Em POA

Como anunciando, ainda estamos aqui: Cacau, Renato Sá, Paulinho Criciúma, Juninho Pacheco e Manoel, em Porto Alegre, para onde viemos ontem para o jogo da noite entre Grêmio e Botafogo, que você viu pela NSC TV. Paulo Cesar Caju amarelou, achando que poderia se incomodar com os torcedores do seu ex-clube, o do Sul, não o do Rio. Azar dele. Era o Dia do Gaúcho, 20 de setembro, feriado em Porto Alegre, cidade deserta, mais de 30 graus, um forno, todo mundo no último dia do Acampamento Farroupilha, super evento tradicional de uma semana na rua, com toneladas de costelas se desmanchando no fogo de chão. Adoro. Sempre bom estar aqui, mesmo com tanto calor.

Toques

NO MORRO DA LAGOA - O dueto Trumpet N'House, formado pelo DJ Thon Soriedem e o pelo sax do músico uruguaio Fidel Pinero, é a atração de hoje no Kanpai, no Morro da Lagoa, na festa Sushi Music & Friends.

NOVOS TEMPOS _ A nutricionista Melina Soares Grangeiro participa do Congresso Internacional de Nutrição Funcional, que reúne cientistas em São Paulo para abordar os avanços do conhecimento na área de alimentos para um futuro sustentável. "O cuidado com a alimentação faz a pessoa a reinventar sua própria vida", observa Melina, dando sua contribuição para o equilíbrio entre corpo, mente e espírito.

FOLCLORE CAPIXABA _ "Fui ao mar buscar laranjas/ Fruta que o mar não tem/ Vim do mar todo molhado/Das ondas que vão e vem". (Do folclore capixaba)

