Finalmente passou na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia o projeto de lei que pretende dar mais transparência ao processo de suspensão da Carteira de Habilitação de motoristas que atingiram 20 pontos, evitando o que ocorreu recentemente, com mais de meio milhão de motoristas sendo surpreendidos com a suspensão da CNH em virtude de multas de até cinco anos atrás. E o que continua ocorrendo. Uma das novidades propostas pelo projeto é a emissão de um aviso assim que chegar a 15 pontos. Antes de ir à votação em plenário, o projeto tem que passar ainda pelas comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público, Direitos Humanos e Transportes e Desenvolvimento Urbano.

A Don Parking, empresa particular que controla o estacionamento da Zona Azul no centro de Floripa, aumentou as multas de vagas de duas e cinco horas de R$ 85 e os três pontos na carteira, para R$ 195 e cinco pontos. Muita gente que atrasa cinco minutos, por exemplo, recebe multa. E quatro multas por atraso na Zona Azul acumula 20 pontos e perde a CNH. E com ela suspensa, o seguro não paga um parafuso e muita gente deixa de trabalhar. Só o Estado festeja. A arrecadação. Há cheiro de coisa ruim na cidade.

Cláudio Adriano Ribeiro, o Papagaio, está solto. Como informei ontem em primeira mão no Jornal do Almoço, a Justiça gaúcha concedeu progressão da pena para o regime semi-aberto do famoso ladrão de bancos que aterrorizou Santa Catarina nas décadas de 80 e 90, liderando uma das quadrilhas mais violentas do país. Em 1997, Papagaio foi preso escondido numa mansão no bairro dos Ingleses. Transferido para o Rio Grande do Sul, fugiu logo depois. Foi se esconder em Gurupi, em Tocantins, onde voltou a ser preso pelo falecido delegado Elói Gonçalves de Azevedo. A polícia catarinense está de olho, pois suspeita que Papagaio volte novamente.

Comentando nota de ontem desta coluna sobre acidentes de carro, especialmente nas pontes, que param toda a cidade, o leitor e advogado Cleto Niehues, sabendo que acidentes são inevitáveis, comenta a falta de agilidade na sequência pós-ato acidentário. "Penso que ações simples poderiam ajudar na rápida liberação do fluxo de trânsito. Algumas sugestões: serviço de guincho para rapidamente remover os veículos, limpeza da pista e painéis de LED indicando o acidente já resolveriam."

Está acontecendo na UFSC a Semana de Mobilidade Elétrica com o intuito de trazer à comunidade acadêmica as tecnologias e conceitos que moldam o futuro. O evento é realizado pela Ampera, equipe de capacitação de engenheiros que constrói um veículo elétrico de alto desempenho para a Fórmula SAE-Brasil e atua como porta-voz da mobilidade elétrica na UFSC. Em parceria com as maiores empresas no ramo de carros elétricos, traz oportunidades para ampliar o conhecimento sobre o tema.

Os moradores do sul da Ilha estão padecendo com a má qualidade da água distribuída pela Casan. A comprovação pode ser observada no acúmulo de lama nos filtros de água utilizados em residências. Aumenta o consumo de água mineral na região.

COTAÇÃO _ Amigo e leitor Eugênio Moretzsohn passará a semana de seu aniversário, que é em 29 de setembro, em São Paulo, onde ministrará palestras sobre "Contraespionagem: como proteger informações sensíveis em projetos inovadores" no 26o Congresso Nacional de Segurança da Informação, Auditoria e Governança, e na Semana da Computação e Informática da Universidade Mackenzie.

CHOPERIA _ Nosso bom amigo Carioca, eficiente gerente de serviços do Cafe de la Musique, está convidando para a inauguração da Choperia Jurerê, ex-The Bar, naquela esquina maravilhosa da Búzios com a Maurício Sirotsky Sobrinho, amanhã a partir das 20h, com música ao vivo.

DEU ZEBRA _ Com problemas de saúde, depois do show de São Paulo, domingo à noite, o vocalista do Aerosmith, Steven Tyler, prestes a completar 70 anos, voltou às pressas para os EUA, e o show de hoje à noite em Curitiba, assim como o restante da turnê na América Latina, foi cancelado.

