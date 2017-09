Alguns leitores não entenderam o porquê da felicidade do governador Raimundo Colombo e assessores ao encerrarem sexta-feira uma das melhores semanas do governo, fruto de um registro na coluna do fim de semana. Explico: Raimundo Colombo conseguiu aprovar a segunda edição do Fundo de Apoio aos Municípios com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, na segunda-feira. Serão R$ 700 milhões para os 295 municípios catarinenses a fundo perdido.

Na quarta, em São Paulo, Santa Catarina venceu o prêmio Destaque Internacional de Competitividade, superando o poderoso estado de São Paulo. Também avançou no ranking de competitividade dos Estados. Passou o Paraná e ficou atrás apenas de SP.

Na quinta-feira, outra excelente noticia deixou Colombo ainda mais feliz. SC foi o segundo Estado na abertura de empregos formais em agosto com mais de 6 mil vagas. À noite, em Videira, o governador apresentou uma radiografia das obras realizadas na região desde o início do governo em 2011. Mais de 200 pessoas assistiram à palestra no auditório da Unoesc, que ficou lotado.

Diante do que vinha sendo o ano, com as denúncias da JBF e da Odebrecht, a semana passada realmente foi de exceção. Talvez não para seus adversários.

PM x PC

Disputas por espaço político, pelo protagonismo, por verbas, por influência... Cada instituição - PM e Civil - quer um pedaço maior para si. Integração só no discurso. Falta liderança que discipline essa sensível questão, para o bem dos cidadãos, os quais, aliás, são os que pagam os salários de todos os servidores públicos.

Assunto oportuno

Nesta segunda, às 19h, no auditório da Justiça Federal de Santa Catarina, a convite do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, Academia Catarinense de Letras Jurídicas e OAB, imperdível a palestra do desembargador federal Telmo Thompson Flores, considerado um homem brilhante, presidente da TRF 4 em Porto Alegre e que vem falar sobre a função política do STF. Tema atualíssimo.

Pronto atendimento

Jornalista Rodrigo Viegas sabendo que Cacau iria receber muitas mensagens criticando a blitz de sexta-feira à noite na ponte Colombo Salles, que parou a cidade, pede licença para fazer justiça: "Peguei aquela fila imensa com minha esposa em trabalho de parto e me vi obrigado a ligar para o 190 para pedir auxílio. Rapidamente a Polícia Militar e a Guarda Municipal enviaram ajuda e uma moto me fez sair da fila com eficiência admirável. Chegamos a tempo na clínica em Coqueiros, e a Maria Clara teve um ótimo parto. Independentemente do caos provocado, registro meu agradecimento à PM e à GM."



Matemática

Ao empatar com o Atlético Mineiro na Ressacada por 1 a 1, colegas da imprensa defenderam a tese de que o Avaí ganhou um ponto, contrariando quem diz que empatar em casa é ponto perdido, quando podia ganhar três com a vitória.

Empatando sábado com o Flamengo, no Rio, também por 1 a 1, jogo em que o time de Floripa começou vencendo, será coerente dizer que o Avaí ganhou dois pontos.



Entreposto

Nova moda da noite de Floripa é o Entreposto da Únika, cerveja artesanal produzida em Rancho Queimado, dos sócios Ronaldo Dutra Ferreira (advogado e cervejeiro) e Luciano Peressoni (ex-Tractbel), na rua Alves de Brito, quase esquina com Bocaiuva, que lota sua calçada de gente selecionada todas as noites, num clima de Rio de Janeiro e Soho londrino, já a partir da happy hour. Só vende cerveja, a deles, mas o cliente pode entrar, sentar e comer com várias sugestões no sistema tele-entrega.

Caras de pau

Motorista do Camaro amarelo que atropelou e matou numa manhã de fim de ano a moça na calçada, causou amputação das duas pernas do marido, ainda com outras mazelas, deixando órfãos dois filhos de um casal humilde e querido do RS que veio fazer a vida em Floripa, escolhendo o bairro de Ingleses para morar e trabalhar, e que fugiu, não prestando socorro a ninguém, e nem se apresentando à polícia nem à Justiça, recebeu tratamento de celebridade na sexta-feira em Floripa quando, pela primeira vez, numa audiência no TJSC, esteve frente a frente com o sobrevivente e mostrou sua cara. Para evitar a imprensa, saiu por uma porta dos fundos, o que não podia. Mas o pior não foi isso. Levaram um perito particular que teve a cara de pau de dizer que o motorista do Camaro, que segundo testemunhas fazia racha com o de um Audi, estava a menos de 50 km/h. Audiência deixou a vítima pior do que estava.

40 anos

Manezinho da Agronômica, Oberdan Vilain, ex-Santos de Pelé e Coutinho, volta nesta segunda à Porto Alegre 40 anos depois para receber homenagem do seu ex-clube, o Grêmio, com todos os jogadores que conquistaram, em 1977, o título estadual, depois de oito anos seguidos perdendo para o Internacional, o maior rival. Oberdan era o capitão do time e virou imortal no clube gaúcho. Telê Santana, o treinador, infelizmente faleceu.



Só falta combinar

Esse assunto Bate Ponto-Toca da Garoupa está parecendo com a Lindacap: uma hora é vendida para os Koerich, outra hora para o Dimas. E os proprietários não sabem de nada.



Tá vindo!

Flávio Sobierajski, o Calcinha, figuraço de Floripa, melhor concorrente da turma do Floripa Mil Graus, comentando nota nesta coluna sobre mais um fim do mundo, o deste ano, anunciado para sábado passado, está desconfiado de que este fim do mundo está vindo de carona com o Rubinho Barrichello e por isso irá se atrasar.



Resistência

Depois do jogo Grêmio x Botafogo, quarta-feira, em Porto Alegre, fomos jantar na churrascaria Barranco, onde também chegaram o treinador Renato Gaúcho, Pedro Sirotsky com o filho Pedrinho e mais umas quatro pessoas. Só nós. Perto das 3 da madrugada fomos embora, e o restaurante fechou. Ficaram, apenas, Renato Sá, que foi campeão brasileiro pelo Grêmio, Paulinho Criciúma, campeão carioca pelo Botafogo, e o vigia da casa. Renato e Paulinho bateram o recorde: saíram da Barranco às 5 da manhã, só os dois, dizem eles, numa mesa embaixo da árvore batendo papo. Paulinho foi direto para o aeroporto. Renato para o café da manhã no hotel. À noite voltaram a se encontrar no Emporium da Bocaiuva.

Novos dias

Começa nesta segunda e vai até até quarta-feira no Centro de Cultura e Eventos o Festival de Música da UFSC. Com entrega gratuita, o evento, em sua quarta edição, reunirá diversos estilos de artistas consagrados e da nova geração de músicos de Santa Catarina. Em três dias de Festival, serão 14 apresentações movimentando a UFSC depois das ultimas tempestades.

Toques

Honraria

Comandante da Polícia Militar de Santa Catarina, Paulo Henrique Hemm, dividindo com amigos sua alegria com a homenagem que mais uma vez recebeu em Goiânia, a Medalha de Mérito CNCG pelos relevantes serviços aquele Conselho e a Segurança Pública do Brasil.

PSG

Meninos e meninas de 4 a 15 anos terão oportunidade de treinar com a mesma metodologia que o time de Neymar e Thiago Silva utiliza na categoria base, na França. É a primeira vez que a clínica de futebol do PSG Academy ocorrerá no sul do Brasil, em janeiro, no Costão do Santinho, em Floripa. A iniciativa é da Legacy Educação e Esporte.

Princesa persa

Jantar amanhã, no Armazém de Secos e Molhados, vai mostrar a cultura e história da Pérsia por meio de Iraniana Shideh, que promete uma noite inesquecível, com pequenas surpresas desde a entrada até a sobremesa final, com clássico da gastronomia Persa.

