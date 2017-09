Nosso senador Paulo Bauer (PSDB/SC) adaptou uma ideia que já está em funcionamento na Alemanha para o Brasil. A "Lei do Facebook", como ficou popularmente conhecida no país europeu ganhou uma versão do parlamentar catarinense.

A ideia é responsabilizar empresas como Facebook e Google, por exemplo, caso essas não retirem do ar — após notificação judicial e dentro dos limites técnicos do serviço — imagens ou vídeos íntimos divulgados sem consentimento dos participantes e conteúdos que incitem ódio e qualquer tipo de preconceito.

Venha, Microsoft

Prefeito de Itajaí, Volnei Morastoni, retornou no inicio da semana de Israel, onde se reuniu com dirigentes locais da Microsoft. Quer trazer para sua cidade uma representação da gigante da tecnologia da informação. Conta na empreitada com o apoio dos governos estadual e federal. Excelente, seu Morastoni, mas é sempre bom lembrar que a sede da empresa de Bill Gates fica nos Estados Unidos. Talvez seja bom dar um pulinho lá também.

Nem pensar!

Os vereadores de Florianópolis não querem nem ouvir falar na possibilidade de doação de parte da área onde se localiza a Casa da Agronômica, e decidiram oficializar a posição.

Comprado

"Temos o melhor Congresso que se pode comprar". (Cláudio Tognoli, jornalista)

Intercâmbio urbanístico

Ao tomar conhecimento que a Editora Insular publicou o único livro que FHC escreveu durante a presidência da República, a idealizadora do projeto "Arquitetura na Região Amazônica", dra Patrícia Orfilla, de Palmas, Tocantins, não teve dúvidas: consultou a Insular para a publicação do start do projeto. E se justificou: as noções arquitetônicas devem ser abrangentes: Floripa tem um paradigma marítimo e a arquitetura amazônica é cercada por rios imensos. Interagir é preciso.

Subindo, descendo

Mais um ranking sócio-econômico é divulgado e mais uma vez Santa Catarina aparece bem na fotografia. Desta vez, é o segundo Estado mais competitivo do país, de acordo com o Ranking de Competitividade dos Estados 2017, levantado pelo Centro de Liderança Pública. O Estado venceu ainda o Prêmio em Excelência em Competitividade. Todos os jornais, rádios, tvs e colunas estão divulgando estas informações. Mas onde os catarinenses sentem na carne estes benefícios? Cacau já destacou que bolsões de miséria estão se formando nas periferias das principais cidades. "Excelência em competitividade" é o que apontam as estatísticas, mas estatísticas não enchem barriga, como diria meu saudoso avô.

Pelé e Coutinho

"Isso daqui é Coutinho e Pelé". A frase do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), durante evento em que foi anunciado o resultado dos Estados mais competitivos do país, repercutiu nos bastidores da política nacional. Ao lado dele estava o catarinense Raimundo Colombo, segundo colocado no ranking. Nos bastidores de Brasília, crescem as avaliações sobre a união de Alckmin e Colombo para as eleições presidenciais do ano que vem, uma chapa de centro para enfrentar a disputa até então polarizada entre Lula e Bolsonaro.

