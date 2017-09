Superintendente da Fapeu, professor Gilberto Vieira Ângelo, entende que a Ouvidos Moucos não tem relação com os fatos ocorridos no passado.

— A Fapeu comete erros ou falhas, isto é, não é infalível e ainda não chegou ao estágio da onipresença, mas a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária foi permanentemente auditada, recredenciada várias vezes, prestou contas à universidade e teve seus relatórios aprovados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e demais instâncias de controle. Um problema pontual e isolado não pode macular uma instituição que há 40 anos presta serviços essenciais à universidade pública. —

Jornalista Moacir Loth, fazendo assessoria ao professor Ângelo, acrescenta: "Cacau, com todo o respeito ao seu tino de colunista, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria o manezinho".

Cacau, por sua vez, entende que é tudo farinha do mesmo saco.

Céu nublado

Com novos fatos vindo à tona, a operação Ouvidos Moucos promete mandar para o espaço a pretensão de quem planejava procrastinar.

Tolerância zero

O prefeito de Tubarão, Joares Ponticelli (PP), adotou a política de tolerância zero com ofensas nas redes sociais. Atualmente, há 16 procedimentos tramitando no Juizado Especial Criminal da cidade em que o prefeito figura como vítima de crimes como calúnia, injúria e ameaça, todos oriundos de mídias sociais. O Tribunal de Justiça, aliás, vem confirmando sentenças que condenam inclusive ofensas a empresas. Por isso, sempre é bom pensar bem antes de ir para o computador escrever qualquer bobagem.

Desrespeito

É um grande desrespeito a veiculação das novas propagandas do PT na televisão. Ao invés de trazerem propostas sobre o que o partido quer, fizeram campanha escancarada da pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E voltaram a repetir a velha cantilena de que o petista tirou 35 milhões de pessoas da pobreza. Nem nesta hora o PT usa de seriedade.

Turismo de eventos

O Centrosul, de agosto a final de novembro, está com 95% de taxa de ocupação, a maior nos últimos 10 anos em um espaço de eventos em Santa Catarina. Em momentos de crise, a criatividade é que faz a diferença. O conceito butique foi sem dúvida um grande diferencial, assim como a volta dos antigos administradores, Leonardo Pezão Vieira e Cristiane Martins.

Viajar é preciso!

Cineasta e craque de bola nas horas vagas, Ademir Damasco embarca para a Europa no próximo dia 29 (Alemanha e França) com uma enorme delegação de manezinhos para um projeto superlegal chamado "Interperiferias", que reúne esporte e cultura. Serão dois times de Floripa, o Campinas do Campeche e o Santa Cruz do Ribeirão da Ilha, que farão quatro jogos, dois em cada país. Na bagagem, Neném, como é conhecido, levará os seus dois filmes, "Outono" e "A Origem", que serão exibidos em Frankfurt, na Alemanha, e e St. Deni, França.

Escroque

Procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que deixou o posto esta semana, disse que muitos escroques ainda têm cargos no país. Escroque significa impostor, trapaceiro, fraudador.

Dr. Rodrigo Janot, assino embaixo.

