Ao contrário do que leva a entender a nota publicada pelo colunista Cacau Menezes em 29 de novembro ("Juramento médico em cheque"), o Sintrasem jamais defendeu que trabalhadores forjem qualquer tipo de documento para faltar ao trabalho.

Ao dizer que a atitude de médicos na UPA Norte é "irresponsável e em sintonia com o Sintrasem", o colunista ignora por exemplo, que os plantões nas UPAs não são regulamentados – e que há anos o sindicato vem brigando por isso.

A citação ao Sintrasem "parece" esquecer que a mesma unidade de saúde está sem equipamento de Raio-X há um ano; que os trabalhadores estão submetidos a jornadas exaustivas e com equipes incompletas para garantir as escalas de trabalho; e que, coincidentemente , pela primeira vez na história, uma licitação foi lançada para contratar uma empresa que forneça médicos terceirizados.

No mais, Cacau não apresentou uma única prova sobre o que afirma a respeito dos atestados, nem dá qualquer indício de que o Sintrasem tenha conhecimento ou influência sobre a ação dos médicos envolvidos – mas teve o cuidado de entrar em contato com o secretário de saúde do município, Carlos Alberto Justo, que inclusive tem sua versão publicada na matéria.

***

Nota do colunista: Cacau não inventou nada e suas informações são de conhecimento de quem vai abrir sindicância para punir os responsáveis. O Sindicato pelo jeito faz a defesa do que não sabe.

Acompanhe as últimas publicações de Cacau Menezes

Leia também:

Juramento médico em cheque

Ordem de desfiles do Carnaval 2018 será definida neste sábado

Gente bonita e interessante na Coluna do Cacau desta quinta

Foto: