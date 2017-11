Manoella Martinazzo entre as amigas, Pollyanna Comelli, Caren Bueno S'Thiago e Poliana Bueno de Alcantara Machado, brindando os quatro anos da MM Brasil.

Foto: Angelo Santos / Divulgação

Juliana Amorim, bela e sensual, no lançamento da coleção de alto verão 2018 da Schutz no Beiramar Shopping.

Foto: Angelo Santos / Divulgação

Ana Inácio e a youtuber de Floripa Camila Valgas tiraram nota 10 no trabalho de conclusão de curso com o tema superatual "youtube a mídia da nova geração". As futuras jornalistas se formam nos próximos dias pela UFSC.

Foto: Vanessa Pinho / Divulgação

Maria Angelica com a filha Joana Barbizan anteontem no Jantar beneficente que promoveu na Casa d' Agronômica, o de conseguiu reunir 288 pessoas.

Foto: Daniel Conzi / divulgação





Acompanhe as últimas publicações de Cacau Menezes

