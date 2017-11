A formatura de novos efetivos para a Polícia Civil é bem-vinda, porém, insuficiente para recompletar efetivos dilapidados por aposentadorias, aprovações em outros concursos e afastamentos diversos. Pois bem, já falei nisso antes, mas, quem sabe um dia a água mole consegue furar a pedra dura: que tal as autoridades se mobilizarem para alterar a legislação de forma a permitir a contratação "CLT" de novos agentes, por meio de criterioso processo seletivo e por tempo determinado?

Tenho certeza que muitas pessoas qualificadas, com adequada escolaridade, múltiplas especializações e excelente perfil se apresentariam para fazerem parte dos quadros da segurança pública, em setores de suporte e complementares às investigações, prestando valorosos serviços à sociedade e sem aumentar a cauda previdenciária, calcanhar de Aquiles do setor público.

Além disso, esta forma de contratação permite o desligamento do profissional se não atender às expectativas, ao contrário do que ocorre hoje, em que um incompetente consegue se aposentar e nós temos de pagar o salário dele por toda a vida.

NÚMEROS

Estamos terminando mais um ano recompensados: no meu facebook do DC, esta semana passamos de 30 mil seguidores, no face particular atingimos há muito tempo a marca permitida dos 5 mil seguidores, enquanto no Instagram passamos dos 10 mil. No site do DC, a coluna teve 190 mil acessos no último mês. Sem falar no jornal impresso. De modo que, é hora de agradecer, tipo assim, falem mal, mas falem de mim.

PARTIU SANTOS!

Muitos torcedores do Avaí vão no mesmo voo da delegação sábado pela manhã para São Paulo e de lá via terrestre para Santos, onde o clube vai jogar sua partida mais importante do ano domingo contra o Santos do rei Pelé. Previsão é de voo lotado com duas cores: azul e branco. Vou também e realizar um sonho: conhecer a Vila Belmiro, um dos poucos templos do futebol mundial que ainda falta pisar. Espero que com os pés quentes dos dois últimos jogos na Ressacada.

DIA DA BELEZA

Hoje, das 13h às 16h, na biblioteca Barreiros Filho, no Estreito, exposição sobre um projeto beneficente que ocorreu no mês de setembro no Centro Solidário Humano da Coloninha. O Dia da Beleza teve como objetivo retratar cerca de 30 pessoas da comunidade na faixa dos 50 anos, captando a essência das suas personalidades e, com isso, melhorando sua autoestima e a qualidade de vida. Como voluntários, atuaram em parceria a Consultora de Imagem Andréa Füchter, o fotógrafo Roger Engelmann e a maquiadora visagista Kelen Silveira.

POR POUCO

Walter Gallina, presidente da Casan, esteve com a cabeça a prêmio ao anunciar, pela imprensa, sem nenhum conhecimento do governador, a ideia de despoluir a Beira-Mar Norte. Só não caiu porque seu santo é forte. O santo ou o padrinho.

TOQUES

CONQUISTA - Dupla formada pela gaúcha Karoline Bauermann e a catarinense Marcela Mendes (esposa do velejador Ricardo Halla) se sagrou campeã brasileira feminina da classe Hobie Cat 16, em campeonato realizado neste mês em Porto Alegre. Foi o primeiro campeonato destinado unicamente a atletas femininas. Sempre é bom ganhar em Porto Alegre.

BOM FILHO... - Segundo o ditado popular, profissional qualificado não fica desempregado. Pouco tempo depois de sair da Guarujá, Luiz Gonzaga acertou com a CBN Diário. O maior plantão esportivo do Estado volta para casa onde ficou durante 18 anos. Bom retorno Gonza, agora "tem gol" na rádio da torcida.

É HOJE - Lukas Arroxellas convida para a inauguração hoje a partir das 21h, no centrinho dos Ingleses, do Ice Bar Floripa, o maior bar de gelo do país.

BOA - Camilo Santos, Jorge e Fernando da Costa, esses dois netos do saudoso Arlindo da Pioneira da Costa, vão inaugurar num sunset especial neste sábado, a partir das 17h30min, o Pier 133, barzinho que funcionará na Marina Ponta da Areia, na Lagoa da Conceição, mais uma opção de verão.

Foto: Arte DC

