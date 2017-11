No sábado, a Liga das Escolas irá sortear a ordem dos desfiles na Nego Quirido para o carnaval 2018. Uma das novidades que esta gestão está trazendo é — como serão dois dias de passarela, para que tenhamos mais público e sejam ambos grandes eventos do samba — a mistura do grupo especial e o de acesso. Exemplo: em um dia Coloninha, no outro Consulado, um dia Copa, no outro Protegidos, seguidas das agremiações de acesso. O evento será na quadra da Consulado a partir das 16h no sábado, que é dia nacional do samba.

MIGRAÇÃO PRAIANA

A destruição da orla em grandes praias de Florianópolis, provocada pelas ressacas, está provocando um movimento interessante: a migração de banhistas de uma praia para outra. Segundo o secretário municipal de turismo, Vinicius de Luca Filho, as praias Mole e Joaquina, que tinham uma faixa de areia de até 30 metros, também estão vendo os "praieiros" se deslocarem. Em Jurerê, Armação e Caldeirão, no Morro das Pedras, a situação é igual. Para entristecer, outra informação do secretário: a ressaca permanece forte. Em Ingleses, a Defesa Civil nem consegue entrar para fazer a limpeza. Os prejuízos para a indústria turística da Capital são incalculáveis.

NOVEMBRADA

Pra não cair no esquecimento. Amanhã, 30 de novembro, comemora-se 38 anos de que a ditadura militar no Brasil começou a ruir. Refiro-me a "Novembrada", movimento popular contra o Regime Militar implantado em 1964 no Brasil, ocorrida no agitado centro de Florianópolis. Dos sete estudantes presos e enquadrados na Lei de Segurança Nacional, a temida LSN, dois já estão em outro plano. Adolfo Dias e Amilton Alexandre, o Mosquito.

CONTRAMÃO

Com todos os municípios enfrentando crise em setores vitais para a população como saúde, educação e segurança, em Lages deve estar sobrando dinheiro. O prefeito Antonio Ceron (PSD) anuncia investimento de R$ 30 milhões para a construção de um novo prédio para a prefeitura. Enquanto isso, mais de 40% da população vive sem saneamento básico.

TIROU O TIME

Na escala dos protegidos pela invisível mão do destino, a opção de pleitear a Presidência da República equivale à intenção de um esportista bem-sucedido de ser um presidente de clube. Assim deve ter cogitado Luciano Huck quando optou pelo próprio circuito iluminado, evitando se chafurdar entre as ególatras canalhices que permeiam na Praça do Três Poderes.

